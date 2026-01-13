Ви чистите зуби неправильно: лікар назвав точний час, коли це потрібно робити вранці

Фото ілюстративне

Реклама

Чищення зубів вранці може бути не ефективним, якщо ви обираєте для цього невідповідний час. Медичний експерт пояснив, чому звична гігієна рота часто не рятує від захворювань ясен, і розповів про час, коли саме потрібно чистити зуби вранці.

Про це пише Daily Express.

Лікар Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) Сурадж Кукадія розповів, що більшість людей все життя чистять зуби не правильно.

Реклама

За його словами, що слід це робити до сніданку, а не після нього.

«Зуби варто чистити до сніданку, а не після нього. Коли ми їмо, у роті утворюється кислота, яка розм’якшує захисний шар зуба (емаль). Якщо почистити зуби одразу після їжі, щітка буквально «втирає» цю кислоту в зуби, через що емаль швидше руйнується», — пояснив Сурадж.

Він розповів, що чищення зубів перед сніданком допомагає видалити бактерії, що накопичилися за ніч, а фтор у зубній пасті забезпечує захист на весь день.

Щодо вечірнього чищення зубів, лікар розповідає, що воно має відбуватися щонайменше через 30 хвилин після їжі. Цей час необхідний для відновлення середовища у ротовій порожнині перед гігієнічними процедурами.

Реклама

Думку лікаря підтримує і стоматологиня Діпа Чопра з Whites Dental. Вона радить просте правило: чистити зуби до сніданку, а після їжі — просто полоскати рот водою.

Чищення перед прийомом їжі дозволяє ефективно видалити бактерії та наліт, що накопичилися протягом ночі.

Полоскання водою після сніданку допомагає безпечно змити залишки їжі та кислоти. Стоматологиня застерігає, що під час їжі (особливо кислої) зубна емаль тимчасово розм’якшується. Якщо почати чистити зуби в цей момент, щітка може серйозно пошкодити захисний шар зуба, хоча на перший погляд, таке чищення здається логічним кроком для свіжості подиху.

Аби підтримувати здоров’я зубів NHS радить:

Реклама

чистити зуби двічі на день;

добре вичищати їжу між зубами;

зменшити споживання цукру;

відмовитися від куріння (у випадку, якщо ви курите);

обмежте споживання алкоголю;

регулярно проходьте стоматологічні огляди.

Нагадаємо, раніше лікарі розповідали, чому в роті з’являється присмак металу. За словами фахівців, це може бути не просто тимчасовим дискомфортом, а сигналом про серйозну загрозу здоров’ю.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.