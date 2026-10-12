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- Здоров’я
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Ви купуєте неправильні труси: експерти розповіли, на що звертати увагу
Більшість людей замислюється про нову спідню білизну лише тоді, коли стара вже зносилася. Фахівчині назвали поширені помилки під час купівлі та розповіли, як знайти ідеальний фасон, забезпечити комфорт і додати яскравих барв до гардероба.
Ми можемо годинами вибирати ідеальне пальто, порівнювати джинси чи місяцями шукати «той самий» светр. А от із білизною все зазвичай простіше: купуємо те, що здається зручним, і майже не замислюємося про деталі. Утім, фахівці переконують, що люди роблять чимало помилок і часто купують неякісне спіднє.
Цим ділиться Daily Mail.
Як обрати якісну білизну: на що звертати увагу
Засновниця та керівниця компанії Stripe & Stare Кейті Лопес разом із головною дизайнеркою жіночих принтів Енн Сепринські розібрали головні хиби, яких люди припускаються у магазинах спідньої білизни.
Кейті Лопес переконана: більшість людей згадує про оновлення білизни лише тоді, коли вона перетворюється на непридатне ганчір’я.
«Більшість жінок купують трусики тоді, коли їхні екземпляри двадцятирічної давнини стають настільки зношеними й сірими, що ситуація сягає критичної межі. Це призводить до поспішної, панічної купівлі, внаслідок якої з’являється білизна, яку щоранку одягаєш без жодного задоволення», — пояснює фахівчиня.
Замість того щоб купувати перше, що потрапить під руку в момент розпачу, експертка радить обирати білизну так само ретельно, як і взуття чи верхній одяг. Адже це речі, які торкаються нашого тіла щодня з ранку до вечора.
Ще одне практичне правило — завжди приміряти речі перед купівлею, бо універсального фасону для всіх не існує.
Друга поширена помилка — вважати, що комфорт — це щось нудне. Зручна білизна не завжди має нудний і старечий вигляд. Відчуття комфорту залежить від поєднання крою, якості швів, м’якості резинок і відсутності колючих бирок. Та найважливішим залишається матеріал — він має бути натуральним.
«Приміряйте різні форми — знайдіть ту, що вам підходить, а потім запасіться нею», — каже Лопес.
Чимало людей також обирає спокійні й непомітні відтінки білизни. Проте Енн Сепринські радить не боятися візерунків. За її словами, жінки часто відмовляються від принтів не через те, що вони їм не подобаються, а через острах мати недоречний вигляд.
Тим, хто вагається, дизайнерка радить починати з малих акцентів: додати яскравий шарф, кардиган або одну річ із візерунком до базового гардероба. А на запитання, де саме варто проявити більше сміливості, відповідає одразу:
«Однозначно — принт. До кольору люди з часом звикають, а от для принтів потрібна певна сміливість. Але варто лише раз вдало його вдягнути — і до однотонних речей уже навряд чи захочеться повертатися».
Білизна — чи не найкраще місце для таких експериментів. Адже її ми вдягаємо першочергово для власних відчуттів, а не для оцінки оточення.
Головне, про що нагадують експертки, — білизна заслуговує на набагато більшу увагу, ніж їй зазвичай дістається. Правильний підхід простий: підібрати вдалий фасон під свою фігуру, перевіряти склад на етикетці та дозволити собі трохи яскравих барв.
«У тому, щоб одягатися для себе, є стільки свободи й сили: ви повинні мати змогу вдягнути вранці білизну, почуватися чудово й забути про неї», — каже Лопес.
Зрештою, мета будь-якого одягу — дарувати зручність та свободу.
Кому можна спати у бюстгальтері
Нагадаємо, що фахівці не виявляють зв’язку між сном у бюстгальтері та ризиком раку молочної залози, тому це рішення залежить від особистих уподобань і комфорту. Водночас м’яка підтримка може бути корисною у певних ситуаціях: вона зменшує рух грудей і біль під час гормональних змін, вагітності, лактації, після операцій або за великого розміру грудей, а також допомагає запобігти тертю, зайвій волозі та подразненням.
Водночас немає доказів, що носіння білизни вночі запобігає обвисанню грудей. Щоб уникнути дискомфорту, інфекцій та порушення кровообігу, категорично не рекомендується спати в занадто тісних моделях, білизні з кісточками чи в тому ж бюстгальтері, який носили протягом дня.
Для сну варто обирати вільні м’які топи або майки з приємних матеріалів, які не перетискають тіло і дихають. Виріб для ночі треба регулярно прати після 2–3 разів і оновлювати кожні пів року — рік.