Ви купуєте неправильні труси: експерти розповіли, на що звертати увагу

Як обрати якісну спідню білизну / © unsplash.com

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Ми можемо годинами вибирати ідеальне пальто, порівнювати джинси чи місяцями шукати «той самий» светр. А от із білизною все зазвичай простіше: купуємо те, що здається зручним, і майже не замислюємося про деталі. Утім, фахівці переконують, що люди роблять чимало помилок і часто купують неякісне спіднє.

Цим ділиться Daily Mail.

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Як обрати якісну білизну: на що звертати увагу

Засновниця та керівниця компанії Stripe & Stare Кейті Лопес разом із головною дизайнеркою жіночих принтів Енн Сепринські розібрали головні хиби, яких люди припускаються у магазинах спідньої білизни.

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Кейті Лопес переконана: більшість людей згадує про оновлення білизни лише тоді, коли вона перетворюється на непридатне ганчір’я.

«Більшість жінок купують трусики тоді, коли їхні екземпляри двадцятирічної давнини стають настільки зношеними й сірими, що ситуація сягає критичної межі. Це призводить до поспішної, панічної купівлі, внаслідок якої з’являється білизна, яку щоранку одягаєш без жодного задоволення», — пояснює фахівчиня.

Замість того щоб купувати перше, що потрапить під руку в момент розпачу, експертка радить обирати білизну так само ретельно, як і взуття чи верхній одяг. Адже це речі, які торкаються нашого тіла щодня з ранку до вечора.

Ще одне практичне правило — завжди приміряти речі перед купівлею, бо універсального фасону для всіх не існує.

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Друга поширена помилка — вважати, що комфорт — це щось нудне. Зручна білизна не завжди має нудний і старечий вигляд. Відчуття комфорту залежить від поєднання крою, якості швів, м’якості резинок і відсутності колючих бирок. Та найважливішим залишається матеріал — він має бути натуральним.

«Приміряйте різні форми — знайдіть ту, що вам підходить, а потім запасіться нею», — каже Лопес.

Чимало людей також обирає спокійні й непомітні відтінки білизни. Проте Енн Сепринські радить не боятися візерунків. За її словами, жінки часто відмовляються від принтів не через те, що вони їм не подобаються, а через острах мати недоречний вигляд.

Тим, хто вагається, дизайнерка радить починати з малих акцентів: додати яскравий шарф, кардиган або одну річ із візерунком до базового гардероба. А на запитання, де саме варто проявити більше сміливості, відповідає одразу:

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«Однозначно — принт. До кольору люди з часом звикають, а от для принтів потрібна певна сміливість. Але варто лише раз вдало його вдягнути — і до однотонних речей уже навряд чи захочеться повертатися».

Білизна — чи не найкраще місце для таких експериментів. Адже її ми вдягаємо першочергово для власних відчуттів, а не для оцінки оточення.

Головне, про що нагадують експертки, — білизна заслуговує на набагато більшу увагу, ніж їй зазвичай дістається. Правильний підхід простий: підібрати вдалий фасон під свою фігуру, перевіряти склад на етикетці та дозволити собі трохи яскравих барв.

«У тому, щоб одягатися для себе, є стільки свободи й сили: ви повинні мати змогу вдягнути вранці білизну, почуватися чудово й забути про неї», — каже Лопес.

Зрештою, мета будь-якого одягу — дарувати зручність та свободу.

Кому можна спати у бюстгальтері

Нагадаємо, що фахівці не виявляють зв’язку між сном у бюстгальтері та ризиком раку молочної залози, тому це рішення залежить від особистих уподобань і комфорту. Водночас м’яка підтримка може бути корисною у певних ситуаціях: вона зменшує рух грудей і біль під час гормональних змін, вагітності, лактації, після операцій або за великого розміру грудей, а також допомагає запобігти тертю, зайвій волозі та подразненням.

Водночас немає доказів, що носіння білизни вночі запобігає обвисанню грудей. Щоб уникнути дискомфорту, інфекцій та порушення кровообігу, категорично не рекомендується спати в занадто тісних моделях, білизні з кісточками чи в тому ж бюстгальтері, який носили протягом дня.

Для сну варто обирати вільні м’які топи або майки з приємних матеріалів, які не перетискають тіло і дихають. Виріб для ночі треба регулярно прати після 2–3 разів і оновлювати кожні пів року — рік.

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