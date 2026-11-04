Ви можете викидати найкорисніші частини фруктів та овочів: несподіване відкриття вчених

Де найбільше клітковини у фруктах та овочах — відкриття вчених / © Associated Press

Реклама

Збільшити кількість клітковини в раціоні можна без купівлі додаткових продуктів. Учені з’ясували, що частини фруктів та овочів, які люди звикли викидати, нерідко містять значно більше харчових волокон, ніж їхня м’якоть.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Реклама

Дослідники з Королівського коледжу Лондона проаналізували 12 поширених фруктів та овочів, зокрема ананаси, кавуни, гарбузи, броколі, буряк, ківі та цвітну капусту. Вони порівняли вміст клітковини у звичних їстівних частинах продуктів та тих, які зазвичай потрапляють до смітника: шкірці, насінні, стеблах і серцевині.

Реклама

Результати виявилися несподіваними. У 10 із 12 досліджених продуктів частини, які люди зазвичай викидають, містили більше клітковини за вагою, ніж ті, які вони споживають.

Найбільшу різницю виявили в трьох продуктах:

Ананас: шкірка та серцевина разом містили приблизно на 453% більше клітковини, ніж м’якоть.

Кавун: у шкірці виявили на 425% більше харчових волокон, ніж у м’якоті.

Гарбуз: шкірка, насіння та внутрішні волокнисті частини містили на 362% більше клітковини, ніж м’якоть.

Винятками стали броколі та фенхель. Зокрема, стебла броколі містили на 28% менше клітковини, ніж суцвіття.

За словами дослідниці Рейчел Гібсон, частини продуктів, які зазвичай не використовують для приготування їжі, становили від 25 до 48% їхньої загальної маси. Отже, разом із харчовими відходами люди можуть втрачати значну кількість корисних речовин.

Реклама

Чи можна їсти шкірку фруктів та овочів

Науковці наголошують, що високий вміст клітковини ще не означає, що всі частини рослин варто вживати в їжу.

Наприклад, шкірка ананаса, яка продемонструвала один із найвищих показників, може містити природні токсичні сполуки. Крім того, деякі частини фруктів та овочів складно їсти через їхню жорсткість або неприємну текстуру.

Водночас дослідники вважають, що раціональніше використання придатних до споживання частин рослин може допомогти людям отримувати більше клітковини, скорочувати харчові відходи та заощаджувати гроші.

Науковці також провели обговорення з учасниками фокус-груп. З’ясувалося, що навіть люди, які знають про користь шкірки та інших частин рослин, не завжди готові їх їсти.

Реклама

На думку авторів дослідження, популяризація безпечних способів використання таких продуктів у повсякденному харчуванні може допомогти змінити ці звички. Це особливо актуально з огляду на те, що більшість людей не отримує рекомендованої кількості клітковини.

За наведеними в матеріалі даними, у США рекомендованого рівня її споживання досягають лише 4% чоловіків та 11% жінок.

Нагадаємо, коли нудить або турбує печія, навіть звичні напої можуть спричиняти дискомфорт. Експерти розповіли, що краще пити за розладу шлунка, а від чого варто відмовитися.

Новини партнерів