Ви п’єте каву неправильно: які помилки непомітно шкодять здоров’ю
Навіть якісна кава може втратити користь через неправильне вживання. Дієтологи назвали ключові помилки, які варто переглянути вже сьогодні.
Багато людей починають ранок із кави, однак деякі щоденні звички здатні звести нанівець її користь. Фахівці називають дев’ять найпоширеніших помилок, які негативно впливають на здоров’я — від надлишку цукру до вибору неякісних зерен чи надмірної кількості кофеїну.
Про це повідомило видання Verywellhealth.
Одна з найпоширеніших помилок — надлишок солодких вершків і сиропів. Ароматизовані добавки можуть додавати десятки калорій і грамів цукру до однієї чашки. Фахівці радять замінювати їх невеликою кількістю несолодкого рослинного молока або спеціями — корицею, мускатним горіхом чи какао.
Не менш проблемним є надмірне споживання цукру та штучних підсолоджувачів. Навіть кілька ложок сиропу здатні перетворити каву на солодкий десерт. Ще одна помилка — вибір дешевої або неорганічної кави: зерна низької якості можуть містити залишки пестицидів, які з часом негативно впливають на організм.
Лікарі також застерігають від вживання кави у великих кількостях або в невдалий час. Кофеїн може залишатися в організмі до 14 годин, провокуючи тривожність і проблеми зі сном та травленням, особливо якщо пити каву після обіду чи натщесерце. Окрему увагу радять приділяти гідратації: кава не замінює воду, навіть якщо не спричиняє зневоднення напряму.
Серед інших ризиків — регулярне споживання магазинних кавових напоїв із великою кількістю цукру, ігнорування корисних натуральних добавок, а також використання пластикових кавоварок або капсул, які під час нагрівання можуть виділяти шкідливі речовини.
