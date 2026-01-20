Ви п’єте каву неправильно: які помилки непомітно шкодять здоров’ю

Кава / © unsplash.com

Багато людей починають ранок із кави, однак деякі щоденні звички здатні звести нанівець її користь. Фахівці називають дев’ять найпоширеніших помилок, які негативно впливають на здоров’я — від надлишку цукру до вибору неякісних зерен чи надмірної кількості кофеїну.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Одна з найпоширеніших помилок — надлишок солодких вершків і сиропів. Ароматизовані добавки можуть додавати десятки калорій і грамів цукру до однієї чашки. Фахівці радять замінювати їх невеликою кількістю несолодкого рослинного молока або спеціями — корицею, мускатним горіхом чи какао.

Не менш проблемним є надмірне споживання цукру та штучних підсолоджувачів. Навіть кілька ложок сиропу здатні перетворити каву на солодкий десерт. Ще одна помилка — вибір дешевої або неорганічної кави: зерна низької якості можуть містити залишки пестицидів, які з часом негативно впливають на організм.

Лікарі також застерігають від вживання кави у великих кількостях або в невдалий час. Кофеїн може залишатися в організмі до 14 годин, провокуючи тривожність і проблеми зі сном та травленням, особливо якщо пити каву після обіду чи натщесерце. Окрему увагу радять приділяти гідратації: кава не замінює воду, навіть якщо не спричиняє зневоднення напряму.

Серед інших ризиків — регулярне споживання магазинних кавових напоїв із великою кількістю цукру, ігнорування корисних натуральних добавок, а також використання пластикових кавоварок або капсул, які під час нагрівання можуть виділяти шкідливі речовини.

