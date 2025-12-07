Ви п’єте його щодня: напій, що знижує рівень заліза у крові

Будь-які види чаю можуть вимивати залізо з організму / © Pixabay

Чай здатний знижувати засвоєння заліза з їжі, і це особливо важливо враховувати людям, схильним до дефіциту заліза.

Про це пише Verywell health.

Експерти стверджують, що чай може зменшувати поглинання заліза в кишківнику майже на 90%. На цей процес впливають низка факторів, серед яких:

полифеноли — в чаї є рослинні сполуки, які пригнічують засвоєння заліза з рослинних продуктів

таніни — різновид полифенолів, який зв’язує залізо та утворює сполуки, які кишківник не здатен розщеплювати та засвоювати, тим самим зменшуючи кількість доступного заліза

Щоб уникнути подібних наслідків, чай краще пити окремо від їжі та залізовмісних добавок, радять спеціалісти.

