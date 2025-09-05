Ви вживаєте його майже щодня: цей популярний продукт вбиває ваше здоров’я

Їжа / © pixabay.com

Доданий цукор, що міститься у фастфуді та газованих напоях — це пряма загроза для здоров’я серця. Експерти попереджають, його споживання веде до стрибків тиску, що може закінчитися трагічними наслідками, включаючи інфаркт або передчасну смерть.

Про це пише Daily Mail.

Відомо, що до гіпертонії призводить вживання надмірної кількості солі, однак такий самий ефект може мати та споживання цукру.

Як сіль, так і цукор можуть негативно впливати на здоров’я серця, однак остання добавка є більш небезпечною.



Дослідження показують, що люди, які споживають понад чверть своїх щоденних калорій з цукру, що міститься в газованих напоях і готовій їжі, втричі частіше помирають від хвороб серця.

Експерти зазначають, що багато людей не знають, скільки цукру міститься в їхніх улюблених стравах, і вживають його набагато більше, ніж усвідомлюють. Це збільшує ризик виникнення різних небезпечних хвороб.

Дослідники зазначають, що існує зв’язок між вживанням цукру та метаболічним синдромом. Це група проблем зі здоров’ям, які підвищують ризик розвитку діабету 2 типу та інших захворювань серця і судин.



Наприклад, вживання солодких напоїв понад вісім разів на тиждень майже на третину збільшує ризик аневризми серця та майже на одну п’яту — серцевої недостатності або інсульту.

Високий кров’яний тиск є основним фактором ризику аневризми, тобто набряку кровоносної судини, яка переносить кисень від серця до всього тіла. Хоча більшість аневризм розвиваються повільно, цей стан може бути небезпечним для життя.

Вчені також припускають, що доданий цукор може підвищити рівень сечової кислоти. Своєю чергою це може перешкоджати нормальному виробленню нирками оксиду азоту, який допомагає розслабити кровоносні судини.

Наразі вчені з’ясовують, яким чином вищі рівні сечової кислоти можуть спричиняти звуження кровоносних судин у нирках та активувати ключову систему регулювання електролітів у крові. Однак, вони переконані, що саме цей ефект може спричиняти підвищення кров’яного тиску.

