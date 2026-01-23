Ви їсте це щодня: 5 продуктів, що шкодять роботі мозку

Солодощі / © pixabay.com

Ваш мозок працює без упину й споживає чимало енергії, тому якість харчування безпосередньо впливає на пам’ять, концентрацію та емоційний стан. Водночас наукові дані свідчать: окремі продукти й напої можуть шкодити роботі мозку, особливо за регулярного вживання.

Алкоголь негативно впливає на зв’язки між клітинами мозку й порушує їхню нормальну роботу. Навіть помірні дози можуть погіршувати пам’ять і концентрацію, а тривале або часте вживання пов’язують із вищим ризиком деменції. Дослідження показують, що зміни в гіпокампі можливі навіть після невеликої кількості алкоголю.

Ще одна загроза — риба з високим вмістом ртуті, зокрема деякі види тунця чи скумбрії. Ртуть є нейротоксичною і може пошкоджувати центральну нервову систему. Особливо чутливими до цього є діти та вагітні жінки, адже надлишок ртуті може зашкодити розвитку мозку плода.

Надмірне споживання цукру та штучних підсолоджувачів також має зворотний бік. Хоча глюкоза потрібна мозку як джерело енергії, часті стрибки рівня цукру в крові можуть впливати на настрій, сон і рівень енергії. Окремі дослідження пов’язують штучні підсолоджувачі з підвищеним ризиком когнітивного спаду та інсульту.

Не менш проблемними є рафіновані вуглеводи — білий хліб, білий рис, випічка. Вони швидко перетворюються на глюкозу, викликаючи різкі коливання цукру в крові. На відміну від них, цільнозернові продукти не мають такого запального ефекту й можуть знижувати ризик вікових захворювань мозку, зокрема деменції.

Окрему увагу науковці приділяють ультраобробленим продуктам. Вони часто містять трансжири, надлишок солі, цукру, консерванти та інші добавки. Раціон із великою кількістю такої їжі пов’язують із підвищеним ризиком нейродегенеративних хвороб, включно з хворобою Альцгеймера. Йдеться не лише про снеки чи фастфуд — до цієї категорії належать і деякі м’ясні делікатеси.

