Які продукти можуть підвищувати тиск — 6 несподіваних джерел натрію / © pexels.com

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Натрій міститься не лише в солоних закусках, фастфуді та переробленому м’ясі. Деякі повсякденні продукти також можуть бути його значним джерелом, навіть якщо не мають вираженого солоного смаку.

Про це пише Verywell Health.

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За даними видання, близько 90% американців споживають більше натрію, ніж рекомендовано. В середньому цей показник становить 3400 мг на добу, водночас дієтичні рекомендації для американців передбачають менш ніж 2300 мг.

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Особливо важливо контролювати кількість натрію людям із підвищеним артеріальним тиском.

Хліб

Хліб і хлібобулочні вироби належать до найбільших джерел натрію в типовому американському раціоні. Один шматочок може містити від 100 до 200 мг натрію або навіть більше залежно від виду та виробника.

Оскільки хліб часто їдять протягом дня, кількість спожитого натрію поступово накопичується. Водночас цільнозернові та багатозернові вироби можуть містити стільки ж натрію, як і білий хліб, а іноді навіть більше.

Кисломолочний сир

У половині склянки кисломолочного сиру може міститися приблизно 300–400 мг натрію. Виробники додають сіль для покращення смаку та збереження продукту.

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Попри це кисломолочний сир залишається джерелом білка та кальцію. Щоб контролювати споживання натрію, варто звертати увагу на розмір порцій і порівнювати склад різних продуктів.

Овочеві соки

Магазинні овочеві соки нерідко містять додану сіль. Залежно від виробника в порції томатного або іншого овочевого соку вагою 225 г може бути від 400 до 620 мг натрію.

Зменшити його споживання можна, обираючи соки без додавання солі або готуючи їх самостійно зі свіжих овочів.

Консервована квасоля

Квасоля містить клітковину та рослинний білок, однак під час консервування до неї часто додають сіль. У половині склянки продукту може бути від 200 до 330 мг натрію.

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Зменшити його кількість допомагає промивання консервованої квасолі під проточною водою після зливання рідини. Такий спосіб може знизити вміст натрію приблизно на 40%.

Пластівці для сніданку

Навіть цільнозернові пластівці та продукти з висівками можуть містити значну кількість натрію. У деяких різновидах його вміст перевищує 200 мг на порцію.

Сіль додають до пластівців для покращення смаку. Водночас звичайна вівсянка, подрібнена пшениця і несолоні рисові або пшеничні пластівці зазвичай містять менше натрію.

Заправки для салатів

Готові заправки також можуть бути джерелом натрію. Зокрема, дві столові ложки соусів «Ранч», «Цезар» або італійської заправки містять близько 220–290 мг цієї речовини.

Як альтернативу можна використовувати заправки з низьким вмістом натрію або готувати їх самостійно з оливкової олії, оцту, лимонного соку та трав.

Як перевірити вміст натрію у продуктах

Щоб виявити прихований натрій у продуктах, варто перевіряти інформацію про харчову цінність на пакованні. Особливу увагу треба звертати на розмір порції, адже зазначена кількість натрію розрахована саме на неї.

Продукти, які містять 5% або менше добової норми натрію на порцію, вважаються такими, що мають низький його вміст. Якщо цей показник становить 20% або більше, вміст натрію вважається високим.

Позначка «низький вміст натрію» означає, що продукт містить не більше ніж 140 мг на порцію. Натомість напис «знижений вміст натрію» свідчить про те, що його кількість щонайменше на 25% менша, ніж у звичайному варіанті продукту, однак навіть такий може містити багато натрію.

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