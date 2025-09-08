Ви забагато сидите: що таке "сіднична амнезія" та як з цим боротися

Тривале сидіння характеризується значно зниженою витратою енергії / © Pixabay

Тривале сидіння може призвести до синдрому «мертвої сідниці». Експерти радять робити прості вправи для активації м’язів.

Про це пише видання NYP.

Як пояснила фахівчиня з фізіотерапії та реабілітації у клініці Майо в штаті Міннесота Джейн Конідіс, сидяча робота небезпечна тим, що може викликати вкрай болісний синдром «мертвої сідниці» або сідничну амнезію.

Сіднична амнезія виникає, коли м’язи сідниць слабшають через бездіяльність, а тоді припиняють або сповільнюють свою активність.

Щоб визначити, чи є у вас сіднична амнезія, достатньо зробити простий тест. Для цього потрібно стати на одну ногу, залишивши іншу вільно звисати. Сідничний м’яз на боці, який звисає, буде м’яким.

Тепер перенесіть вагу на цю ногу і сильно стисніть сідницю. Ви повинні відчути легку напруженість в м’язі.

Як запобігти сідничній амнезії:

вставайте кожні 30–50 хвилин і акуратно постукуйте по сідницях кінчиками пальців. Ця невелика стимуляція нагадує мозку про наявність цих м’язів

крокуйте на місці або робіть кілька кругових рухів стегнами або присідань, напружуючи сідниці за кожного повторення

такі вправи, як махи стегнами, бічна планка, присідання на ногах і сідничний місток на одній нозі, не вимагають спеціального обладнання і можуть виконуватися вдома

