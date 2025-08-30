Виявлено дивовижну користь какао

В какао міститься велика концентрація флавоноїдів / © Pixabay

Учені під час досліджень з’ясували, що вживання какао і добавок з ним не знижує загальний ризик розвитку гіпертонії, але може запобігати її появі у людей із нормальним артеріальним тиском.

Про це пише Hypertension.

У дослідженні взяли участь 21 442 особи похилого віку: жінки від 65 років і чоловіки від 60 років. Учасники випадково отримували або добавку з екстрактом какао і мультивітаміном, або плацебо без біологічно активних сполук. Для аналізу впливу какао на ризик гіпертонії окремо розглянули групу з 8905 осіб без підвищеного тиску на момент початку експерименту.

За медіанний період спостереження (3,4 року) суттєвих відмінностей між групами виявлено не було: нові випадки гіпертонії розвивалися з однаковою частотою. Однак з’ясувалося, що у людей з вихідним тиском нижче 120 мм ртутного стовпчика добавка з какао знижувала ймовірність розвитку гіпертонії на 24 відсотки.

Таким чином, дослідження показало, що флаваноли какао можуть бути більш ефективними у збереженні судинного здоров’я та профілактиці раннього підвищення тиску, ніж у зниженні вже підвищеного.

Какао містить, окрім антиоксидантів, велику кількість магнію, цинку, фосфору та калію, тому сприяє гарному настроєві та загальному самопочуттю. Цей напій особливо корисний у холодну пору року. Бо здатен протидіяти вірусним захворюванням та запальним процесам в організмі.

