Виявлено дивовижну користь какао
Здебільшого цей напій вважають дитячим або ж таким, що п’ють в холодну пору року. Однак, не всі знають, що какао має й велику користь для здоров’я.
Учені під час досліджень з’ясували, що вживання какао і добавок з ним не знижує загальний ризик розвитку гіпертонії, але може запобігати її появі у людей із нормальним артеріальним тиском.
Про це пише Hypertension.
У дослідженні взяли участь 21 442 особи похилого віку: жінки від 65 років і чоловіки від 60 років. Учасники випадково отримували або добавку з екстрактом какао і мультивітаміном, або плацебо без біологічно активних сполук. Для аналізу впливу какао на ризик гіпертонії окремо розглянули групу з 8905 осіб без підвищеного тиску на момент початку експерименту.
За медіанний період спостереження (3,4 року) суттєвих відмінностей між групами виявлено не було: нові випадки гіпертонії розвивалися з однаковою частотою. Однак з’ясувалося, що у людей з вихідним тиском нижче 120 мм ртутного стовпчика добавка з какао знижувала ймовірність розвитку гіпертонії на 24 відсотки.
Таким чином, дослідження показало, що флаваноли какао можуть бути більш ефективними у збереженні судинного здоров’я та профілактиці раннього підвищення тиску, ніж у зниженні вже підвищеного.
Какао містить, окрім антиоксидантів, велику кількість магнію, цинку, фосфору та калію, тому сприяє гарному настроєві та загальному самопочуттю. Цей напій особливо корисний у холодну пору року. Бо здатен протидіяти вірусним захворюванням та запальним процесам в організмі.
Раніше дослідники встановили, що кава позитивно впливає на роботу кишківника. Про нову нову користь кави для організму читайте в новині.