Виявлено простий спосіб зниження тиску без ліків: які продукти треба вживати

Які продукти знижують тиск / © Freepik

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Вчені довели, що регулярне вживання винограду, яблук, темного шоколаду і чорного та зеленого чаю без домішок допомагає ефективно знижувати артеріальний тиск. Результати цього експерименту було опубліковано в науковому виданні «European Journal of Preventive Cardiology».

Науковці пов’язують сприятливу дію цих продуктів з антиоксидантною сполукою — флаван-3-олом, яка міститься в какао, чайному листі, деяких ягодах і фруктах. На цю тему було проведено аж 145 досліджень, які показали, що флаван-3-оли допомагають швидко стабілізувати високий артеріальний тиск. Вчені зазначили, що в більшості випадків дію цих антиоксидантних сполук можна було порівняти з ефектом від приймання ліків.

Дослідження також показали, що флаван-3-оли налагоджують правильну роботу ендотелію — це внутрішній шар кровоносних судин, який відіграє ключову роль у підтримці здоров’я всієї серцево-судинної системи. Що дуже важливо, таке поліпшення відбувається незалежно від стрибків артеріального тиску. А це свідчить про те, що ці антиоксидантні сполуки мають широкий спектр позитивної дії на організм.

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Однак вчені наголошують, що вживання яблук, чорного шоколаду, чаю та винограду не може повністю замінити медикаментозне лікування, якщо є проблеми з тиском. Однак їхнє помірне споживання в межах збалансованого харчування може стати ефективним помічником у підтриманні здоров’я серця та судин.