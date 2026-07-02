Викиньте це з кухні: онколог назвав побутові речі, які підвищують ризик раку

Який посуд провокує рак / © Unsplash

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Повсякденні побутові речі та звички можуть підвищувати ризики розвитку онкології. Звичайний посуд, який є у кожного вдома, може приховувати велику небезпеку. Провідний онколог та медичний директор Центру протонної терапії, доктор Іржі Кубеш, назвав предмети, які варто замінити або викинути, щоб не провокувати рак.

Про це пише Mirror.

Який посуд і побутові звички підвищують ризик раку

Медик каже, що жоден окремий продукт у домі не гарантує появу раку, проте мінімізація впливу відомих нам факторів ризику грає важливу роль у захисті здоров’я.

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«Люди часто вважають, що профілактика раку — це одна кардинальна зміна способу життя, але насправді це безліч невеликих, розумних рішень, які з часом накопичуються. Ми не можемо повністю виключити ризик раку, але ми можемо зменшити вплив певних небезпек, яких можна уникнути, і робити здоровіший вибір щодня», — каже Іржі.

Найнебезпечнішим у домі ризиком, що може провокувати рак, є пошкоджені сковорідки з антипригарним покриттям. Якщо покриття подряпане або почало відшаровуватися, посуд необхідно замінити.

Небезпечними також є одноразові пластикові пляшки, які стояли на спеці. Не рекомендується залишати одноразовий пластик під прямими сонячними променями чи в нагрітому авто.

Сильно обвуглена їжа під час барбекю чи шашликів — додатковий фактор ризику. Регулярне вживання підгорілого м’яса шкідливе для здоров’я.

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«Коли м’ясо готують за дуже високих температур до сильного обвуглювання, можуть утворюватися хімічні канцерогенні речовини, які називаються HCA та PAH. Вам не потрібно уникати барбекю, але намагайтеся регулярно не їсти підгоріле м’ясо», — пояснює лікар.

Фактором ризику розвитку раку є будівельний пил, що утворюється під час шліфування деревини, різання бетону чи свердління стін. Кремнеземний пил є найнебезпечнішим. Під час проведення ремонту ретельно захищайте дихальні шляхи.

У багатьох старих будівлях досі є азбест, який становить небезпеку в разі руйнування. Азбест може значно підвищити ризик серйозних захворювань легень, зокрема мезотеліоми.

Ще однією прихованою небезпекою є погана вентиляція кухні. Приготування їжі, особливо за високих температур, призводить до накопичення часток у повітрі. Завжди відкривайте вікна та вмикайте витяжку під час приготування їжі.

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Радон є природним радіоактивним газом і займає друге місце серед причин виникнення раку легень після куріння.

Цигарки — у топі ризиків виникнення раку. Лікар додає, що не існує безпечного рівня впливу тютюну, зокрема й пасивного куріння.

Алкоголь є офіційно визнаним фактором ризику для кількох видів онкологічних захворювань. Зменшити його споживання допоможе просте правило: дозвольте собі алкоголь лише на великі та важливі свята, якщо не можете повністю від нього відмовитися.

Останній фактор ризику не є конкретним продуктом чи звичкою. Лікар каже, що рак може спровокувати простір, що спонукає до нездорового вибору.

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«Я б зробив здоровий спосіб життя найпростішим варіантом. Тримайте фрукти там, де ви можете їх бачити, користуйтеся сонцезахисним кремом, залишайтеся фізично активними, уникайте куріння та обмежуйте вживання алкоголю. Ці звички мають набагато більший вплив на ризик раку, ніж багато хто усвідомлює», - каже медик.

Онкологія: останні новини

Нагадаємо, що дослідження за участю понад 9200 жінок, які перенесли рак молочної залози, підтвердило: раціон, багатий на овочі, фрукти та цільнозернові продукти з мінімальним вмістом червоного м’яса й насичених жирів, знижує ризик смерті на 23%.

Водночас середземноморська модель харчування майже вдвічі зменшує ризик смертності у пацієнтів із колоректальним раком.

Попри це, експерти Американського товариства клінічної онкології (ASCO) зазначають, що популярні низьковуглеводні режими, кетодієти чи лікувальне голодування наразі не мають достатньої кількості якісних доказів своєї ефективності.

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Онкологічний діагноз часто викликає відчуття втрати контролю, проте фахівці наголошують, що пацієнти здатні активно впливати на власне здоров’я. Саме щоденні зважені рішення щодо способу життя та харчування можуть стати вагомим кроком на шляху до одужання і довголіття.

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