Випадіння волосся може свідчити про дефіцит заліза: як розпізнати проблему

Випадіння волосся через низький феритин: симптоми та причини / © Credits

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Низький рівень феритину може бути однією з причин посиленого випадіння та витончення волосся. Фахівці пояснили, на які симптоми варто звернути увагу, як перевірити запаси заліза в організмі та що допоможе відновити густоту волосся.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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У соціальних мережах, зокрема TikTok, набирає популярності поняття «феритинове волосся». Так користувачі називають стан, коли волосся стає тоншим, втрачає об’єм і починає інтенсивніше випадати через можливий дефіцит заліза. Хоча цей термін не є медичним діагнозом, зв’язок між низьким рівнем феритину та випадінням волосся справді існує.

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Що таке феритин і як він впливає на волосся

Феритин — це білок, який відповідає за зберігання заліза в організмі. Його рівень у крові допомагає оцінити запаси цього мікроелемента, необхідного для транспортування кисню, вироблення енергії та підтримання нормальної роботи організму.

За словами дерматологині Аамни Адель, коли запаси заліза виснажуються, організм може обмежувати ресурси, які витрачає на ріст волосся. Через це воно починає інтенсивніше випадати.

Фахівчиня зазначає, що посилене випадіння волосся нерідко спостерігається за рівня феритину нижче 30 нг/мл. Водночас цей показник не означає, що причиною проблеми обов’язково є дефіцит заліза.

Ба більше, людина може мати нормальний рівень гемоглобіну та показники загального аналізу крові, але водночас — недостатні запаси заліза.

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Як зрозуміти, що волосся випадає через низький феритин

Одним із можливих наслідків дефіциту заліза є телогенове випадіння волосся. За такого стану більше волосин, ніж зазвичай, передчасно переходять у фазу випадіння.

На відміну від деяких інших форм облисіння, волосся рідшає рівномірно по всій голові, а не лише на окремих ділянках.

Помітити проблему можна за кількома ознаками:

Під час миття голови або розчісування випадає більше волосся, ніж раніше.

Волосся поступово втрачає густоту та об’єм.

Хвіст стає помітно тоншим.

Випадіння супроводжується втомою, погіршенням концентрації уваги або ламкістю нігтів.

Проте такі симптоми не завжди свідчать саме про нестачу заліза. Причинами можуть бути стрес, гормональні зміни, порушення роботи щитоподібної залози та дефіцит інших поживних речовин.

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Чому знижується рівень феритину

Гінекологиня Ламія Зафрані пояснює, що жінки особливо схильні до виснаження запасів заліза через регулярну крововтрату під час менструацій. Ризик зростає, якщо вони рясні або тривалі.

Дефіцит також може виникати під час вагітності, після пологів, через обмеження в харчуванні або порушення засвоєння заліза.

Щоб з’ясувати причину випадіння волосся, лікар може рекомендувати перевірити феритин і зробити загальний аналіз крові. За потреби призначають додаткові дослідження, зокрема рівня вітамінів B12 і D, фолатів, цинку та показників роботи щитоподібної залози.

Як відновити волосся за низького феритину

Якщо аналізи підтвердили дефіцит заліза, насамперед необхідно встановити його причину та підібрати відповідне лікування.

Дієтологиня Гейл Мадалена радить звернути увагу на продукти, багаті на залізо. Зокрема, до раціону можна додати сочевицю, овес і шпинат. Рослинні джерела заліза варто поєднувати з продуктами, що містять вітамін С, оскільки він покращує засвоєння цього мікроелемента.

Водночас чай, кава та матча можуть перешкоджати засвоєнню заліза з рослинної їжі. Тому фахівчиня рекомендує витримувати інтервал приблизно 60–90 хвилин між такими напоями та прийманням їжі, багатої на залізо.

Для підтримання здоров’я волосся також важливо отримувати достатню кількість білка, збалансовано харчуватися та правильно доглядати за шкірою голови.

Самостійно приймати препарати заліза не варто. Його надлишок може накопичуватися в організмі та завдавати шкоди здоров’ю. Добавки потрібно використовувати лише за рекомендацією лікаря.

Коли волосся почне відростати

Навіть після нормалізації запасів заліза волосся не відновлюється миттєво. У середньому воно росте приблизно на один сантиметр на місяць, тому помітне покращення густоти може зайняти кілька місяців.

Фахівці наголошують, що низький феритин — лише одна з можливих причин випадіння волосся. Тому замість самостійного лікування варто пройти обстеження, щоб з’ясувати, що саме спричинило проблему.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що щоб підтримувати роботу мозку, необов’язково купувати дорогі добавки. Звичайні продукти, багаті на корисні жири, білок та антиоксиданти, можуть позитивно впливати на пам’ять і концентрацію.

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