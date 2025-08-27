Випрямлення волосся може зашкодити здоров’ю: вчені розповіли про небезпечні наслідки

Волосся / © Freepik

Багато людей щодня користуються вирівнювачами чи плойками, щоб зробити зачіску. Проте ця звична рутина може становити серйозну загрозу. Як показало дослідження Університету Пердью, всього 10–20 хвилин укладання волосся призводять до викиду у повітря понад 10 мільярдів наночастинок.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За словами науковців, рівень такого забруднення можна порівняти з перебуванням поруч із жвавим автомагістральним рухом. Термоприлади нагрівають волосся приблизно до 150 °C. Під дією високої температури у повітря випаровуються хімічні сполуки, що містяться у звичайних засобах для догляду — кондиціонерах, лаках, бальзамах чи масках.

Дослідники пояснили: вдихаючи повітря під час укладання, людина отримує мільярди наночастинок, які осідають у дихальних шляхах і потрапляють до легень. Це може викликати респіраторний стрес, запалення, а також впливати на когнітивні функції.

Особливу небезпеку становить D5 силоксан — речовина, яку часто додають у засоби для блиску та структури волосся. Попередні наукові роботи свідчать, що ця сполука негативно впливає на дихальні шляхи, печінку й нервову систему (дані отримані під час досліджень на тваринах).

У межах експерименту учасники принесли свої засоби для догляду та термоприлади у лабораторію. Після вирівнювання кількох пасом спеціальні монітори зафіксували викид великої кількості наночастинок, включно з D5 силоксаном.

Автор дослідження Нусрат Юнг наголосив, що ці дані викликають занепокоєння, адже досі ніхто не досліджував масштаб цієї проблеми.

Щоб знизити ризики, вчені радять уникати засобів із D5 силоксаном, рідше користуватися термоприладами та обов’язково провітрювати приміщення під час укладання волосся.

