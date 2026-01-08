Алкоголь / © Associated Press

Весела вечірка чи зустріч із друзями часто закінчується важким ранком із головним болем та виснаженням. Хоча головним фактором поганого самопочуття є кількість випитого, вид алкоголю також відіграє критичну роль. Експерт проаналізував склад популярних напоїв та визначив ті, що завдають найсильнішого удару по організму.

Про це пише фармацевт Кріс Вудворд.

На перший погляд, вибір на користь пива чи білого вина здається безпечнішим через менший вміст спирту. Проте, за словами Вудворда, ці напої часто призводять до похмілля середньої тяжкості.

Основна проблема полягає у психологічному факторі: через низький «градус» люди схильні випивати значно більше запланованого. Крім того, наявність вуглекислого газу (бульбашок) пришвидшує всмоктування етанолу в кров, що призводить до стрімкого сп’яніння.

Попри популярність червоних вин, вони можуть стати причиною важкого ранку. Експерт називає цей напій «готовим коктейлем для похмілля».

«У червоному вині міститься гримуча суміш: таніни, гістаміни та цукор», — зазначає фармацевт.

Тим, хто не готовий відмовитися від вина, фахівці радять обирати білі сорти, хоча єдиним гарантованим захистом є помірність.

Віскі, бурбон, бренді та темний ром займають перші сходинки в антирейтингу похмілля. Причиною цього є високий вміст конгенерів — побічних продуктів бродіння (кислот, ефірів, альдегідів).

Вудворд називає бурбон справжньою «похмільною бомбою». Дослідження підтверджують: напої з високою концентрацією конгенерів значно важче переробляються організмом, викликаючи тривалу інтоксикацію.

Фармацевт також застерігає від вживання бюджетного спиртного. Дешеві напої проходять меншу кількість етапів дистиляції та очищення, через що в них залишається більше шкідливих домішок. Це значно уповільнює здатність організму виводити токсини.

Нагадаємо, регулярне вживання пива, яке часто сприймається як «легкий» та безпечний алкоголь, має низку ризиків для здоров’я. За даними видання EatingWell, навіть невеликі, але щоденні дози можуть порушувати сон, уповільнювати схуднення, спричиняти проблеми з травленням і зневоднення, а в довгостроковій перспективі — підвищувати ризик серцево-судинних захворювань та онкології.

Експерти наголошують, що потенційні поодинокі «плюси» пива не перекривають шкоди алкоголю, а безпечної або корисної щоденної дози не існує.