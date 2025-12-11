Високий кортизол в організмі: головні ознаки

Кортизол — це стероїдний гормон, який виробляється наднирковими залозами / © Associated Press

Реклама

Хронічний стрес може призвести до підвищення рівня кортизолу — головного гормону стресу. У короткостроковій перспективі він допомагає організму адаптуватися до навантажень, але його надлишок здатен серйозно впливати на здоров’я.

Кортизол часто називають «гормоном стресу» не просто так. Він дійсно бере безпосередню участь, коли у нас відбувається стресова ситуація. Однак його роль в нашому організмі набагато більша.

Що робить кортизол:

Бере участь у метаболізмі вуглеводів, жирів, білків

Регулює рівень цукру завдяки збільшенню синтезу глюкози печінкою

Забезпечує протизапальну реакцію організму

Регулює рівень артеріального тиску

Забезпечує реакцію на стрес

Симптоми підвищеного кортизолу

Оскільки підвищений кортизол сильно впливає на роботу багатьох функцій організму, варто розібратися у симптомах цього порушення:

Реклама

Збільшення ваги — кортизол, якщо його рівень високий, відповідно стимулює вироблення глюкози.

Прояви на шкірі — кортизол впливати на імунну систему епідермісу. Шкіра може ставати менш зволоженою, захищеною, ослаблюється. На шкірі швидше з’являються синці та розтяжки. Також реакція на стрес прискорює деградацію колагену та еластину.

Метальний та психологічний стан — стрес має вплив на всі когнітивні функції. У людини порушується концентрація, пам’ять, натомість підвищується тривога, депресія, помітні зміни настрою. Надлишок гормону також може викликати апатію, втому, розлади настрою.

Порушення сну — підвищений кортизол впливає на рівень свого антагоніста — мелатоніну. Безсоння та часті пробудження протягом ночі також можуть свідчити про високе вироблення кортизолу.

Часті застуди — кортизол впливає на захисний механізм організму. Він може зменшувати кількість лейкоцитів, які беруть участь в імунному захисті.

Як знизити рівень кортизолу — прості поради

Спати 7 — 8 годин на добу

Регулярно займатися фізичними вправами, але не тренуватися занадто інтенсивно

Обмежити споживання цукру, кофеїну та алкоголю

Їсти багато фруктів, овочів та цільнозернових продуктів

Додати в свій раціон продукти, багаті на магній, такі як горіхи, насіння та бобові

Виконувати щоденні практики релаксації, такі як йога, медитація або дихальні вправи

Раніше ми писали, як стрес впливає на ваше тіло та фізичний стан. Більше про це читайте у новині.