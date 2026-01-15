Високий тиск більше не турбуватиме: проста зміна в раціоні, що працює краще, ніж ліки

Фото ілюстративне / © Credits

Окрім обмеження солі, існують інші зміни в раціоні, що суттєво впливають на рівень артеріального тиску. Експерт із харчування розповів, як одна проста зміна вашого щоденного меню може допомогти та знизити артеріальний тиск.

Про це пише Daily Express.

Лікар та професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор наголошує, що саме ця зміна у вашому раціоні є важливішою ніж обмеження споживання солі.

Високий тиск часто називають «тихим убивцею», бо він зазвичай не має симптомів. Проте без належного лікування цей стан може спричинити інсульт або зупинку серця.

Багато хто знає, що їжа впливає на тиск. Головним винуватцем вважають сіль (натрій). Вона затримує в організмі воду, а зайва рідина тисне на стінки судин, через що показники тиску зростають.

Своєю чергою професор Спектор наголошує, що такий харчовий компонент як калій є не менш важливим для контролю артеріального тиску.

Калій — це мінерал, який міститься в багатьох продуктах, зокрема фруктах, овочах та бобових.

«Якщо мені потрібно врегулювати артеріальний тиск, у такому разі я збільшую споживання продуктів із високим вмістом калію», — зазначив лікар.

Професор Спектор зазначив, що калій може бути навіть кориснішим для судин, ніж проста відмова від солі. Отримати його можна не лише з бананів, а й з будь-якої їжі рослинного походження, особливо з листової зелені.

Якщо їсти більше овочів та фруктів, рівень калію в організмі зросте природним шляхом. Це допомагає нормалізувати тиск ще до того, як виникне потреба у ліках.

Які продукти багаті на калій

Зазвичай банани вважаються основним джерелом калію, забезпечуючи приблизно 330 мг на 100 грамів. Проте у багатьох інших продуктах також міститься цей мінерал:

сушені абрикоси;

авокадо;

батат;

шпинат;

кавун;

квасоля;

бобові;

томатна паста;

гарбуз;

буряк.

Для того, щоб контролювати рівень артеріального тиску, фахівці також радять:

дотримуватися здорового та збалансованого харчування;

регулярно займатися фізичною активністю;

обмежити споживання соленої їжі;

обмежити споживання алкоголю та кофеїну.

Однак якщо вам турбує ваш артеріальний тиск, експерти рекомендують проконсультуватися щодо цього зі своїм сімейним лікарем.

Раніше медики розповіли, що додавання одного інгредієнта до раціону може полегшити біль у суглобах під час артриту.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.