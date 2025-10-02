Вистачить однієї дрібки: яка спеція перетворює ранкову каву на "супербатарейку"

Кава з корицею позитивно впливає на здоров’я / © Freepik

Реклама

Звичайна дрібка спеції може перетворити вашу чашку кави на справжнє джерело корисних речовин, що позитивно впливають на метаболізм та кишківник. Дві прості добавки для підвищення користі ранкового напою знайдуться майже на кожній кухні.

Про це пише Daily Mail з посиланням на поради гарвардського гастроентеролога, доктора Саураба Сетхі.

Кориця: антиоксидантний удар і контроль цукру

Доктор Сетхі, який має 1,3 мільйона підписників в Instagram, наголосив, що більшість людей не використовують простих, але ефективних добавок. Першою у його списку стоїть кориця, яку виготовляють із подрібненої висушеної кори касієвих дерев.

Реклама

«Просто дрібка кориці може допомогти знизити стрибки рівня цукру у крові та додати потужні антиоксиданти,» — зазначив лікар.

Антиоксиданти — це сполуки, які нейтралізують шкідливі молекули, звані вільними радикалами. Вільні радикали викликають в організмі так званий окислювальний стрес, який, своєю чергою, може підвищувати вразливість до таких хвороб, як рак, хвороби серця та діабет. Регулярне споживання антиоксидантних продуктів, зокрема кориці, допомагає зменшити цей стрес.

Темний шоколад: живлення для мікробіоти кишківника

Друга, і, мабуть, найсмачніша добавка у списку доктора Сетхі — порошок темного шоколаду. Він багатий на поліфеноли (рослинні сполуки, які також є потужними антиоксидантами), що «працюють разом із кавою, щоб живити ваші корисні бактерії кишківника».

Дослідження показують, що поліфеноли у шоколаді допомагають підвищити рівень корисних кишкових бактерій, таких як біфідобактерії та лактобацили, що є життєво важливим для загального здоров’я та імунітету.

Реклама

Нагадаємо, вчені виявили нову несподівану користь кави, про яку мало хто здогадується. Нове дослідження показало, що кофеїн допомагає людям довше виконувати складні завдання, особливо під впливом стресу.