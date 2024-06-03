Вживання цих продуктів робить людину агресивною та жорстокою: про це мало хто знає

Розповідаємо, якою їжею не варто зловживати, щоб не спровокувати напади агресії та негативної поведінки.

Яка їжа викликає в людині агресію: дослідження науковців

Американські вчені провели експеримент в одному з Каліфорнійських університетів і з’ясували, що вся їжа, яка містить трансжири, викликає підвищену емоційність, дратівливість та агресію. Участь у дослідженні взяли більше тисячі добровольців. Піддослідних годували упродовж кількох тижнів жирною, гострою, солоною та солодкою їжею, що містила трансжири. Емоції людей були різноманітними, які варіювалися від спалахів агресії до кількаденного напруження.

Науковці довели, що трансжири, які містяться в продуктах, негативно впливають не лише на нервову систему, а й на серце, судини і процеси травлення. Ця сполука може спровокувати ішемічну хворобу серця, ожиріння, проблеми з тиском і розвиток діабету ІІ типу.

Що таке трансжири

Ця речовина утворюється шляхом нагрівання до високої температури й фільтрації звичайної олії. Така жирова маса стійка до окислення, тому довго не псується і вкрай недорога. Це збільшує її популярність з-поміж виробників різноманітних продуктів харчування. Також із трансжирів роблять маргарин, який потім додається у випічку та інші кондитерські вироби.

Які продукти містять трансжири

Трансжири містяться у випічці та кондитерських виробах – тортах, тістечках, булочках, кексах, снеках зі смаженого тіста.

Фастфуд – їжа, смажена на пальмовій олії: картопля фрі, крильця, чебуреки, тощо.

Солодкі напої, молочні коктейлі, какао та морозиво.

Чіпси, м’ясні снеки, сухарики, попкорн.

М’ясні вироби – сосиски, шинка, бекон, ковбаси тощо.

Різноманітні соуси – майонез, кетчуп, кисло-солодкі та інші.

Заморожені напівфабрикати.

Сирні продукти – твердий, плавлений та копчений сир.

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