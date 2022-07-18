Вживання кофеїну може бути причиною утворення тромбів

Так вважає провідний судинний хірург професор Марк Уайтлі (Mark Whiteley) "Зневоднення впливає на складові крові, роблячи її густішою і більш "в'язкою", - пояснив професор. - У результаті кров починає текти по венах повільніше, ніж по артеріях. Таким чином, зневоднення може підвищувати ймовірність розвитку тромбів у венах".

При тромбозі глибоких вен людина може відчувати переймоподібний або пульсуючий біль в одній нозі (рідко - в обох), гарячу шкіру в ураженій області, помічати набряки на одній нозі (рідше - на обох), потемніння або почервоніння шкіри, здуті вени, болючі при натисканні на них. Якщо, крім цих симптомів, ви відчули біль у грудях чи задишку, терміново викликайте лікаря.

Чай – улюблений напій британців також містить кофеїн, який веде до втрачання води. Таким чином, не тільки кава та алкоголь, а й чай можуть посилити зневоднення, яке часто трапляється у спеку. "Щоб уникнути зневоднення, важливо пити достатню кількість рідини". - вважає лікар.

Чинники ризику розвитку тромбозу глибоких вен є вік старше 60 років, зайва вага, куріння, тромбоз глибоких вен в анамнезі, приймання протизаплідних засобів або гормонозамісна терапія, рак, серцева недостатність, варикозне розширення вен.

Імовірність тромбозу глибоких вен можуть також збільшувати певні ситуації, такі як, наприклад, тривала подорож літаком, автомобілем або поїздом. Вагітність також підвищує ризик, так само як і тривале перебування в ліжку.

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