Цукор / © pixabay.com

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Високий рівень глюкози може допомагати раковим клітинам уникати імунної відповіді, сприяючи утворенню на їхній поверхні щільного захисного шару з молекул, похідних від цукрів.

Про це йдеться у дослідженні.

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Дослідники з’ясували, що клітини раку яєчників, які пережили хіміотерапію, можуть виділяти фруктозу — звичайний цукор, що міститься в багатьох продуктах і напоях. Вона діє як сигнальна молекула, яка спонукає сусідні пухлинні клітини відокремлюватися від первинної пухлини та поширюватися організмом.

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Науковці також визначили механізм, через який цей захисний шар може ставати товстішим, і вказали на потенційну мішень для майбутніх препаратів, які могли б послабити такий захист і зробити ракові клітини більш помітними для імунної системи.

Розуміння цього механізму створює можливості для пошуку препаратів, які могли б прибирати або зменшувати захисне покриття пухлинних клітин.

Відомо, що надлишок солодощів у раціоні може спровокувати розвиток ожиріння. І тут уже пряма залежність очевидна. Існує щонайменше 13 видів раку, асоційованих з ожирінням. Сюди входить рак кишківника, жіночих геніталій, рак шлунка, печінки та ін.

Тому для профілактики та лікування онкологічних захворювань вчені та лікарі усього світу рекомендують виключити білокристалічний цукор та обмежити споживання солодощів.

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Нагадаємо, науковці розробили штучний інтелект, який за звичайною фотографією обличчя може оцінювати ризик смерті в пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

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