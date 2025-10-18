Вживання чаю щодня знижує рівень холестерину та кров’яний тиск / © Pixabay

У прохолодний осінній ранок немає нічого кращого за чашку гарячого чаю під час сніданку. Британські вчені з’ясували, що саме цей напій може стати справжнім захисником вашого серця. Як зазначають фахівці, чай допомагає знизити кров’яний тиск, покращує рівень холестерину та зменшує ймовірність інфарктів, інсультів та діабету другого типу

Про це пише The Mirror.

Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Nutrition, показало, що чай корисний для серця. Вчені вважають, що це через особливі речовини в його складі. Фахівці вважають, якщо пити чай щодня, це допоможе підтримувати серце здоровим.

«Специфічні поліфенольні сполуки, які називаються флаван-З-олами, можуть пояснити, чому чай має благотворний вплив на кров’яний тиск, здоров’я серця, ризик інсульту та діабету 2 типу. Фактично, ці флавоноїдні сполуки можуть знизити ризик розвитку хронічних захворювань на цілу п’яту частину (19%) та зменшити ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 13%», — додав фахівець із чаю Тім Бонд.

Користь від вживання чаю

Коментуючи нове дослідження Frontiers, Бонд зазначив, що позитивний ефект від вживання чаю спостерігається тоді, якщо випивати від однієї до чотирьох чашок щодня. Науково підтверджено, що тривале вживання цього покращує роботу кровоносних судин, чим і пояснюється його вплив на тиск.

Спеціаліст також додав, що чорний чай особливо ефективний для зниження артеріального тиску, коли у людини високий ризик серцевих захворювань. Вчені пояснюють це тим, що флавоноїди, які містяться в чорному чаї, також допомагають знижувати рівень холестерину.

Чай / © www.freepik.com/free-photo

Нове опитування Консультативної групи з питань чаю за участю 1000 британців показало, що майже три чверті опитаних хвилюються про здоров’я свого серця.

Проте, лише кожен третій з них знає про те, що чай позитивно впливає на роботу серця.

«Ми пропускаємо один важливий момент, коли йдеться про цей простий щоденний спосіб захисту наших сердець. Нам слід прагнути випивати 3-4 чашки чаю на день, що дасть нам 400-600 мг поліфенольних флаван-3-олів щодня. Саме вони допомагають зменшити запалення та стрес у нашому тілі, включаючи серце та кровоносні судини», — наголосив Бонд.

Раніше експерти назвали 5 напоїв, які сприяють довголіттю. Старша директорка з інновацій продуктів і наукових досліджень компанії Shaklee Ерін Барретт зазначає, що правильна гідратація підтримує здоров’я клітин і роботу органів (особливо нирок), сприяє засвоєнню поживних речовин і допомагає підтримувати рівень енергії.

