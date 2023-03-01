"Я ледве не померла": дівчина порівняла біль після підтяжки сідниць з побиттям горилами (відео)

Джордин Дженеві розповіла про наслідки пластики сідниць у відео, що набрало понад 1,2 мільйона переглядів та стало вірусним.
Користувачка застосунку TikTok Джордин Дженеві розповіла про наслідки процедури BBL — бразильської підтяжки сідниць. Відео дівчини стало вірусним та набрало понад 1,2 мільйона переглядів. Джордин розповіла, що пластична операція BBL, яка тривала під загальним наркозом близько 2-3 годин, "мало не вбила" її.
У TikTok дівчина заявила, що пластична операція була настільки "травмувальною", що її можна порівняти "з побиттям 20 горилами", передає Nypost.
"Я ледве не померла. Пам’ятаю, як прокинулася після операції... Я щосили кричала, бо біль був нестерпним", — розповіла дівчина про свій досвід після операці BBL у відео в TikTok.
@jordyngenevie #stitch with @gbenxo my bbl experience was so traumatizing. I don’t know if I could ever do that again #fyp #fy #bbl ♬ original sound - Jordyn Genevie
Вона описала свій стан, як "ніби на вас наскочили 20 горил і щосили відлубцювали".
"Дуже боляче! Ніколи більше не піду на таке", — поділилася дівчина.
Як проходить операція з підтяжки сідниць
У стандартній процедурі BBL лікар здійснює забір жирових клітин з ділянок тіла, де вони є небажаними (живіт, талія, стегна) та вводить його в сідниці, щоб зробити їх більш об'ємними та округлими. Іноді використовують силіконові імпланти.
Такі пластичні операції є розповсюдженими у світі.
Водночас дослідження 2020 року, опубліковане в Національній медичній бібліотеці, показало, що рівень смертності від BBL становить 1 на 20 000 людей, тобто ризик все ж існує.
Коментарі щодо пластичної операції з підтяжки сідниць
У коментарях до відео Джордин користувачки підтверджували, що рівень болю після операції з підтяжки сідниць був нестерпним.
- "У мене також було це,. Думала, що помру."
- "Біль був дуууууже жахливий. Я не можу сказати вам, наскільки це було боляче. Тривало 8-10 тижнів."
- "Дякую тобі за те, що чесно розповіла про свій досвід."
- "Я зробила BBL у травні. Біль теж був ЖАХЛИВИЙ! Я виснажена не лише фізично, але й психологічно!"
- "Мені зробили BBL і ліпосакцію — біль був, як після сильного опіку. Горіло все тіло!"
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