"Я ледве не померла": дівчина порівняла біль після підтяжки сідниць з побиттям горилами (відео)

Джордин Дженеві розповіла про наслідки пластики сідниць у відео, що набрало понад 1,2 мільйона переглядів та стало вірусним.

Користувачка застосунку TikTok Джордин Дженеві розповіла про наслідки процедури BBL — бразильської підтяжки сідниць. Відео дівчини стало вірусним та набрало понад 1,2 мільйона переглядів. Джордин розповіла, що пластична операція BBL, яка тривала під загальним наркозом близько 2-3 годин, "мало не вбила" її.

У TikTok дівчина заявила, що пластична операція була настільки "травмувальною", що її можна порівняти "з побиттям 20 горилами", передає Nypost.

"Я ледве не померла. Пам’ятаю, як прокинулася після операції... Я щосили кричала, бо біль був нестерпним", — розповіла дівчина про свій досвід після операці BBL у відео в TikTok.

Вона описала свій стан, як "ніби на вас наскочили 20 горил і щосили відлубцювали".

"Дуже боляче! Ніколи більше не піду на таке", — поділилася дівчина.

Як проходить операція з підтяжки сідниць

У стандартній процедурі BBL лікар здійснює забір жирових клітин з ділянок тіла, де вони є небажаними (живіт, талія, стегна) та вводить його в сідниці, щоб зробити їх більш об'ємними та округлими. Іноді використовують силіконові імпланти.

Такі пластичні операції є розповсюдженими у світі.

Водночас дослідження 2020 року, опубліковане в Національній медичній бібліотеці, показало, що рівень смертності від BBL становить 1 на 20 000 людей, тобто ризик все ж існує.

Коментарі щодо пластичної операції з підтяжки сідниць

У коментарях до відео Джордин користувачки підтверджували, що рівень болю після операції з підтяжки сідниць був нестерпним.

"У мене також було це,. Думала, що помру."

"Біль був дуууууже жахливий. Я не можу сказати вам, наскільки це було боляче. Тривало 8-10 тижнів."

"Дякую тобі за те, що чесно розповіла про свій досвід."

"Я зробила BBL у травні. Біль теж був ЖАХЛИВИЙ! Я виснажена не лише фізично, але й психологічно!"

"Мені зробили BBL і ліпосакцію — біль був, як після сильного опіку. Горіло все тіло!"

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