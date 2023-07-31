Ягода, яка покращує здоров'я серця та мозку — потрібно лише дві порції на день

Нове дослідження показало, якщо включити в свій раціон цю ягоду, можна значно покращити роботу мозку та навіть знизити артеріальний тиск.

Як пишуть у виданні Express, лікарка Ширін Хушманд разом зі своїми колегами провела клінічне дослідження, в якому взяли участь 25 здорових людей похилого віку (60-70 років).

Учасники експерименту щодня впродовж восьми тижнів споживали 26 грамів ліофілізованого порошку полуниці, що є еквівалентом 2 порцій свіжої ягоди. Після цього був період виведення, коли учасники добавки не приймали. Він продовжувався 4 тижні. Потім вони знову приймали порошок впродовж 8 тижнів.

В цей період у учасників вимірювали когнітивну продуктивність, кардіометаболічний стан, окружність талії та артеріальний тиск.

Результати приголомшили. В тих, хто їв полуницю, наприкінці восьмитижневого періоду на 5,2% збільшилася швидкість оброблення когнітивних функцій. Також на 3,6% покращився систолічний артеріальний тиск.

За словами лікарки Хушманд, раніше опубліковані дослідження вже продемонстрували деякі переваги полуниці для здоров’я серцево-судинної системи в різних популяціях, тому новий експеримент чудово підтверджує деякі з цих висновків.

Лікарі впевнені, проста зміна дієти, як-от додавання до свого щоденного раціону полуниці, може значно покращити здоров'я у літніх людей.

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