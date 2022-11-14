Як безкоштовний контроль рівня цукру в крові може врятувати життя

В Україні зареєстровано понад 1 млн хворих на цукровий діабет і близько 200 тис. пацієнтів змушені постійно приймати інсулін.

Цукровий діабет – хронічне захворювання викликане нестачею в організмі власного інсуліну: підшлункова залоза не виробляє цей гормон в достатній кількості або організм не може його ефективно використовувати.

Про це повідомляють фахівці МОЗ.

"95% людей із цукровим діабетом мають діабет 2 типу, який можна попередити у 80% випадків", – повідомляють фахівці.

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Коли контроль рівня цукру в крові необхідний

Аби не наражати себе на небезпеку діабету 2-го типу, потрібно контролювати рівень глюкози в крові.

якщо ви старші 45 років;

на цукровий діабет хворіють рідні;

у вас є зайва вага

Нагадаємо, людям із діабетом 2 типу було б корисно споживати більше клітковини та риби.

Щодо найкращих ягід, овочів та фруктів, що не підвищують рівень цукру в крові, то дієтологи склали рейтинг.

Дієтологи називають фрукти та ягоди "природними цукерками".

Додамо, що українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповідала про найбільш доступні та поживні продукти.

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