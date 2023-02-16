Як безкоштовно отримати ліки у разі нецукрового діабету – пояснення фахівців

В програму реімбурсації “Доступні ліки” входять чотири торгові назви десмопресину, який призначають у разі нецукрового діабету. Всі препарати для лікування нецукрового діабету можна отримати безкоштовно.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

Як отримати ліки безкоштовно

Звернутися до ендокринолога

Лікар створить план лікування з інформацією про дозування препарату та внесе його в Електронну систему охорони здоров’я. Ендокринолог також випише перший електронний рецепт на “Доступні ліки”

"Звертаємо увагу, що під час війни лікар може виписати як електронний так і паперовий рецепт – він так само дійсний в аптеці", – пояснили лікарі.

З рецептом можна прийти до будь-якої аптеки, незалежно від місця реєстрації

Головна умова – наявність договору з НСЗУ.

Впізнати таку аптеку можна за наліпкою “Доступні ліки”.

Пам’ятайте: термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.

Покажіть рецепт працівнику аптеки

Фармацевт запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

За другим і подальшими рецептами можна звертатися до сімейного лікаря. Лікар випише рецепт на основі плану лікування, який вже створив ендокринолог.

Вимушені переселенці можуть звертатися до будь-якого лікаря первинки – декларація необов’язкова.

Як знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ

Аптеку можна розшукати через дашборд на сайті. На другій сторінці в меню зліва оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації.

Зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Через чат-бот "Спитай Гриця".

Додамо, що в Україні також провели масштабне дослідження психологічного стану людей під час війни. Якщо ви спостерігаєте у себе симптоми емоційних, когнітивних, поведінкових чи фізичних порушень, зверніться до сімейного лікаря.

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