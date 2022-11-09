Як бути на зв'язку з лікарем, отримувати ліки та медичну допомогу в умовах відключення світла - роз’яснення фахівців

Робота системи охорони здоров'я, як і інших галузей, дуже залежить від електроенергії.

В умовах вимушеного відключення світла та інших енергоресурсів для кожного українця важливо продовжувати дбати про своє здоров’я. Особливо якщо у вас є хронічні захворювання.

Підвищеної уваги до здоров’я потребують також діти, люди старшого віку, люди з інвалідністю, кажуть фахівці НСЗУ.

"Для них важливо мати напохваті потрібні ліки та контакт із лікарем у будь-якій непередбачуваній ситуації. Скласти перелік потрібних ліків та дізнатися, як запобігати потенційним ризикам для здоров’я, можна на консультації у лікаря, з яким підписана декларація. Саме лікар первинної ланки є тим фахівцем, до якого потрібно звертатися з метою профілактики та в разі будь-яких змін вашого здоров’я чи самопочуття. Це лікар, який вчасно розпізнає загрозу для здоров’я, допоможе виявити і контролювати хронічні захворювання, призначить профілактичні обстеження", - зазначають медики.

Як отримати рецепт на ліки

Сімейний лікар може виписати пацієнтові рецепт за програмою "Доступні ліки". Їх отримують безкоштовно або з невеликою доплатою.

Програма постійно розширюється і перелік захворювань, від яких можна отримати медикаменти, вже досить великий. Йдеться про ліки від таких захворювань:

серцево-судинні;

профілактика інсультів та інфарктів;

бронхіальна астма;

діабет ІІ типу;

нецукровий діабет;

інсулінозалежний діабет (інсуліни);

розлади психіки та поведінки;

епілепсія;

хвороба Паркінсона;

хронічне обструктивне захворювання легень.

На час воєнного стану рецепт може бути як електронним, так і паперовим, якщо, наприклад, у медзакладі вимкнули світло. Паперовий рецепт також погасять в аптеці.

Виписати рецепт на доступні ліки може будь-який лікар первинної ланки, необов’язково той, з яким укладена декларація. Якщо ви підтримуєте зв’язок з вашим сімейним лікарем, виписати рецепт він зможе і телефоном, а щоб отримати ліки - необов’язково йти самому до аптеки, можна передати номер рецепту рідним чи близьким.

Якщо у вас є можливість, ви можете принести ліки своїм сусідам старшого віку чи людям з інвалідністю, які живуть поруч.

Перевагою програми "Доступні ліки" є те, що їх можна отримати в будь-якій аптеці країни, яка працює за договором з НСЗУ, незалежно від того, де виписали рецепт. Водночас радимо мати контакти найближчих аптек біля вашого дому і завжди перевіряти кількість ліків.

А щоб бути на зв’язку із лікарем, варто проговорити, в який спосіб з ним можна зв’язатися, якщо не буде світла: чи є альтернативні номери телефонів, чи можна писати смс-повідомлення, якщо не працюватимуть месенджери тощо. Для людини будь-якого віку важливо мати сімейного лікаря і бути з ним на зв’язку.

Як отримати психологічну допомогу

Рівень стресу, з яким зараз стикаються українці, дуже великий. Тієї чи іншої миті кожен з нас може стати вразливішим і потребувати фахової психологічної підтримки. Звертатися по допомогу не соромно. Навпаки, це важлива складова турботи про себе.

Психологічну допомогу можна отримати у сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Незалежно від того, чи підписана з цим лікарем декларація. Лікар проведе скринінг на наявність розладів психіки та поведінки, за потреби направить до психіатра.

До психіатра можна звернутися безкоштовно і без направлення. Знайти медзаклад, де працюють такі фахівці, можна, зателефонувавши за номером 16-77.

Непередбачувані ситуації, які, на жаль, зараз зараз стали нормою в житті українців, - аж ніяк не вина лікаря чи лікарки, медсестри чи медбрата, пацієнта чи пацієнтки. Це також не примха уряду чи погана робота державних установ. В кризових ситуаціях українці проявляють героїзм і захоплюються одне одним. Щоби спокійніше пройти цей етап, проявімо чуйність і солідарність, в якій би ролі ми не були. Адже електроенергія - це лише фізичний ресурс, а турбота і піклування - це те світло, яке допомагає нам у найтемніший час.

Зазначимо, що пережиті події війни залишають свій відбиток і можуть призвести до негативних змін у психічному стані людини, якщо вчасно не звернутися по допомогу.

Нагадаємо, в Україні провели масштабне дослідження психологічного стану людей під час війни.

Читайте також: