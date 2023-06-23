Як часто слід мити голову і чи можна робити це щодня — експерт дав відповідь

Експерти кажуть, що немає однозначної відповіді на запитання, як часто ви повинні мити голову.

Деякі люди просто думають, що їм потрібно мити голову щодня, інакше у них буде дуже жирне волосся, каже доктор Ентоні Россі, асистент дерматолога Меморіального онкологічного центру Слоуна Кеттерінга в Нью-Йорку та співробітник Американської академії дерматологічної асоціації. Однак це не зовсім так.

Про це пише CNN.

Експерт зазначив: “Якщо люди спробують не робити це щоденно, то побачать, що насправді у них не така жирна шкіра голови чи волосся”.

Як часто треба мити голову? Це залежить від багатьох факторів, включно з типом волосся, ступенем жирності вашої шкіри голови та вашим рівнем активності.

“Це щось на кшталт особистої справи кожного”, — сказав Россі. Занадто часте миття може висушити та зробити волосся тьмяним, а накопичення жиру через недостатнє миття також може призвести до неприємного запаху й лущення.

Ось як визначити, який варіант вам підходить.

Коли варто мити голову

Россі зазвичай каже своїм пацієнтам, що вони повинні мити голову один або два рази на тиждень. Але якщо ви застосовували хімічні процедури, які можуть зробити ваше волосся сухим, наприклад, відбілювання, хімічну завивку або засоби для релаксації, ви можете мити його рідше одного разу на тиждень, щоб уникнути ламкості або посічених кінчиків, сказав він.

Згідно з вебсайтом Американської академії дерматологічної асоціації, якщо ваша шкіра голови дуже жирна, можливо, вам доведеться мити її раз на день. Ваш вік також може зіграти свою роль.

“Під час статевого дозрівання ми маємо сплеск гормонів, тому сальні залози можуть збільшуватися. Це причина, чому у людей бувають підліткові прищі”, — сказав Россі. У дітей під час статевого дозрівання шкіра голови може бути більш жирною, тому частіше мити волосся може бути корисним, додав він.

За даними асоціації, наша шкіра голови виробляє менше жиру, коли ми старіємо.

Асоціація зазначає, що ваше волосся може бути більш схильним до висихання або ламкості, якщо воно кучеряве. Занадто часте миття може погіршити ситуацію, тому густе, кучеряве волосся зазвичай не потрібно мити щодня або навіть щотижня, згідно з асоціацією.

Але ви повинні мити його принаймні кожні два-три тижні, щоб зберегти шкіру голови й волосся чистим і здоровим.

Що робити у проміжках між миттям голови

Догляд за волоссям і шкірою голови відбувається не лише під душем. У проміжках між миттям ви можете робити певні дії, щоб підтримувати його чистоту та зовнішній вигляд — і захистити його від пошкоджень.

“Я вважаю, що важливо дотримуватися гігієни шкіри голови. Це так само, як і гігієна бороди — ви хочете піклуватися про шкіру під нею, — сказав Россі. — Доглядайте за ним і розчісуйте (ваше волосся). Це розпушує мертві клітини шкіри, бруд. Ви можете намочити його, якщо хочете”.

“Принаймні масаж шкіри голови справді допоможе позбавитися від бруду. Тому вам необов’язково мити його шампунем, але підтримувати його в чистоті дуже корисно, — додав Россі. — Ви також можете використовувати такі речі, як незмивний кондиціонер або олія для шкіри голови, які допомагають живити та зволожувати шкіру голови”.

Якщо ви регулярно потієте під час тренувань, вам не потрібно щоразу мити волосся шампунем, якщо немає надмірного зростання бактерій або ваше волосся чи шкіра голови не починають пахнути, сказав Россі. Ви можете промити його водою, якщо хочете.

Більшість сухих шампунів вважаються безпечними для волосся, але не покладайтеся на них часто, радить експерт. Якщо ви помітили надлишок жиру біля лінії волосся, ви можете витерти його косметичною серветкою, додав він.

Якщо ви плаваєте в басейні з водою, хлор може зробити ваше волосся сухим і ламким. Відповідно до Американської академії дерматологічної асоціації, захистіть своє волосся, попередньо змочивши та кондиціонуючи його, одягнувши шапочку для плавання, а одразу після цього замініть втрачену вологу шампунем і кондиціонером, спеціально розробленими для плавців.

Якщо у вас постійні проблеми зі шкірою голови або волоссям, як-от лупа, випадіння або ламкість волосся, вам варто звернутися до сертифікованого дерматолога, який лікує захворювання в цих зонах, резюмував Россі.

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