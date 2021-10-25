Як допомогти організму під час переходу на зимовий час: поради експертів

Як допомогти організму під час переходу на зимовий час: поради експертів

У неділю, 31 жовтня, переведемо стрілки годинника на годину назад.

Цієї неділі, 31 жовтня, Україна перейде на зимовий час - переведемо стрілки годинника на годину назад.

Поради опублікував Центр громадського здоров’я України.

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Як стверджують фахівці, коли ми переводимо годинник, відбувається збій "внутрішнього" годинника і для того, щоб адаптуватися до різкої зміни режиму дня, важливо підготуватися заздалегідь і поступово.

Як допомогти організму адаптуватися

За кілька днів до переведення годинників спробуйте лягати спати на деякий час пізніше, так само і просинатися.

Уникайте вживання кофеїну за 6 годин до сну (кава, чай, більшість газованих напоїв).

Не вживайте алкоголь і відмовтеся від куріння, особливо перед сном.

Не вживайте важку, гостру, солодку їжу за 4 години до сну. Легкий перекус цілком допустимий.

Фізична активність корисна кожному, але не перед сном. Більше рухайтеся вдень, а ввечері вирушайте на легку прогулянку.

Зробіть комфортний для себе температурний режим у спальні та регулярно її провітрюйте.

Забезпечте тишу і зменште освітленість спальні під час сну. Приберіть електронні пристрої, зокрема, телевізори, комп’ютери, смартфони зі спальні, або принаймні вимикайте їх за 30 хвилин до сну.

Нагадують, що дорослі мають спати щонайменше сім годин на добу. Молодь і люди з хронічними недугами потребують дев’яти годин сну. І тільки незначній групі людей достатньо спати до шести годин на добу.

Як писали раніше, лікарка розповідає про те, як перехід на зимовий час впливає на організм, а також про те, як підготуватися до переведення годинників. Детальніше - за посилланням.

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