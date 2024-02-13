Як допомогти втомленому організму швидко відновити сили: 7 продуктів, які заряджають енергією

Ми живемо на високих швидкостях і в постійному стресі. Звісно, наш організм працює на межі, тому хронічна втома є нашим постійним супутником. І кава чи енергетичні напої зовсім не допомагають швидко збадьоритися та відновити сили. Втім, лікарі назвали сім продуктів, які здатні швидко відновити енергетичні запаси нашого організму. До того ж, вони вкрай корисні, дуже смачні і не шкодять фігурі. Розповідаємо, що треба їсти, щоб допомогти організму швидко набратися сил, посилаючись на Fit or fun.

Що треба їсти, щоб швидко відновити сили та енергію

Гарбузове насіння. Це справжній суперфуд для нашого організму. Цей продукт містить білки, поліненасичені кислоти омега-3, вітаміни групи В, мідь, марганець, залізо та фосфор. Тому достатньо жменьки гарбузового насіння, щоб збадьоритися та відновити енергію.

Це справжній суперфуд для нашого організму. Цей продукт містить білки, поліненасичені кислоти омега-3, вітаміни групи В, мідь, марганець, залізо та фосфор. Тому достатньо жменьки гарбузового насіння, щоб збадьоритися та відновити енергію. Авокадо. Ще один суперпродукт, який за рахунок вмісту білків та поліненасичених жирних кислот заряджає наш організм силами та енергією на тривалий проміжок часу. Тому фрукт досить корисний для тих, хто страждає на відчуття хронічної втоми та анемію.

Ще один суперпродукт, який за рахунок вмісту білків та поліненасичених жирних кислот заряджає наш організм силами та енергією на тривалий проміжок часу. Тому фрукт досить корисний для тих, хто страждає на відчуття хронічної втоми та анемію. Банани. Фрукти багаті на вітаміни, мінерали, клітковину та вуглеводи, які здатні забезпечити наш організм достатньою кількістю енергії. Лікарі рекомендують вживати банани щодня тим, хто має постійні фізичні навантаження чи тренування.

Фрукти багаті на вітаміни, мінерали, клітковину та вуглеводи, які здатні забезпечити наш організм достатньою кількістю енергії. Лікарі рекомендують вживати банани щодня тим, хто має постійні фізичні навантаження чи тренування. Жирна морська риба. Зокрема, це всі види лососевої риби, скумбрія та оселедець, які багаті на жирні кислоти омега-3. Жирну рибу варто їсти не менше трьох разів на тиждень. Цього буде достатньо, щоб забезпечити організм корисним макроелементами, які дають сили та відновлюють енергію.

Зокрема, це всі види лососевої риби, скумбрія та оселедець, які багаті на жирні кислоти омега-3. Жирну рибу варто їсти не менше трьох разів на тиждень. Цього буде достатньо, щоб забезпечити організм корисним макроелементами, які дають сили та відновлюють енергію. Горіхи. Це ще один суперфуд, який повинен бути завжди під рукою, щоб швидко відновити сили тіла та розуму. Це можуть бути волоські горіхи, мигдаль, арахіс тощо.

Це ще один суперфуд, який повинен бути завжди під рукою, щоб швидко відновити сили тіла та розуму. Це можуть бути волоські горіхи, мигдаль, арахіс тощо. Темний шоколад. Чорний шоколад містить теобромін – сполуку, що забезпечує наш організм енергією. Але варто вживати не більше 40 грамів продукту на день, оскільки він досить калорійний.

Чорний шоколад містить теобромін – сполуку, що забезпечує наш організм енергією. Але варто вживати не більше 40 грамів продукту на день, оскільки він досить калорійний. Яйця. Зокрема білок, який містить в собі вітаміни групи В, що відновлюють сили організму та активують роботу нашого мозку.

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