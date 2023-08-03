Як довго можна жувати жуйку: відповідь стоматологів, яка вас здивує

Жувальні гумки — дієвий засіб боротьби з неприємним запахом з рота. Але мало хто задумується над тим, як довго можна жувати жуйку? Відповідь на це запитання дали стоматологи.

Про це розповідають в Riverwalk Dental and Orthodontics. Згідно з даними Бюро перепису населення США, середній американець щороку в середньому жує приблизно 680 г жувальних гумок. Такі цифри мало вражають, адже гумка залишається невід'ємною частиною нашого життя з самого дитинства, коли ми полюбляли шоколадні цукерки, до дорослого віку, коли жування стає одним з механізмів зняття стресу.

Неофіційні дані також свідчать, що жування жуйки може мати дивовижні переваги: від збереження пам'яті до покращення здоров'я щелепи. Чи насправді це так?

Жуйка та здоров'я — чи сумісні ці поняття

Жуйки можуть бути корисними для здоров'я ротової порожнини лише в разі, якщо вони не містять цукру. Постійне жування гумок з цукром може призвести до розвитку карієсу та появи зубного болю. Але навіть з жуйками, в яких немає цукру, варто бути обережними.

За словами експертів, в такі жуйки виробники додають речовину під назвою сорбіт, яка є підсолоджувачем і використовується замість цукру. Вона має деякі побічні ефекти. Крім цього, постійне вживання жувальних гумок з цукром чи без нього може стати причиною проблем з кишківником. Якщо пожувати жуйку за 30 хвилин до обіду чи вечері, у вас з'явиться відчуття ситості. Тобто людина споживає менше, за рахунок чого є дефіцит калорій. Якщо перестаратися з цією звичкою, вона може стати причиною різкої втрати ваги.

Повертаючись до здоров'я зубів, стоматологи наголошують, що деякі жуйки дійсно допомагають відбілити зуби. Все через особливу зернисту речовину, яка міститься в їхньому складі — оскид титану. Але жування інших гумок з високою концентрацією підсолоджувачів може навпаки призвести до появи жовтого нальоту на зубах.

Однією з неочевидних переваг жуйки є створення красивої лінії щелепи. Коли ми жуємо, то активуємо вісім різних м'язів обличчя та шиї, тим самим розслабляючи їх. Тобто сам процес жування жувальної гумки допомагає вималювати лінію щелепи та навіть зменшити подвійне підборіддя з часом.

Як довго можна жувати жуйку

Дослідження показують, що постійне жування жуйки в будь-який час доби може спричинити деякі проблеми, зокрема, головний біль, карієс, діарею, біль в щелепі. Ідеальних часових рамок не існує. Але стоматологи радять уникати регулярності, адже жування не повинне переходити в звичку. Однієї гумки на день чи навіть кілька днів вистачить, щоб отримати користь для здоров'я. Звичайно ж, якщо обирати варіанти без цукру.

Якщо ж щоденне жування жуйки вже стало вашою звичкою, доведеться краще доглядати за своїми зубами та яснами. Якщо ваша улюблена гумка містить цукор, обов'язково зменшіть вживання цукерок, шоколаду, десертів тощо. Щоб уникнути накопичення бактерій та запобігти утворенню зубного нальоту, не забувайте регулярно очищати зуби, використовувати зубну нитку, високоякісну рідину для полоскання ротової порожнини.

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