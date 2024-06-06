Як харчування батька впливає на здоров'я його синів: вчені оприлюднили цікаве дослідження

Дослідження доводить – що вищий індекс маси тіла батька під час зачаття, то гіршим є метаболічне здоров'я дітей.

Надлишок жирної їжі в раціоні чоловіка негативно впливає на якість сперми і відповідно – на здоров'я його майбутніх дітей, їхню здатність правильно засвоювати їжу (наприклад, підвищується ризик непереносимості глюкози, характерної для діабету). Такого висновку дійшли німецькі вчені в результаті дослідження даних людей і мишей.

Про це пише Nature.

У ході дослідження групу самців мишей годували їжею із високим вмістом жирів протягом двох тижнів. Такий режим харчування призвів до змін типу РНК у мітохондріях сперматозоїдів – структурах усередині клітин, що генерують енергію. Уражені молекули, які називають транспортними РНК, є проміжними продуктами в процесі транскрипції ДНК в білки.

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Сперма мишей, які харчувалися жирною їжею, містила більше коротких фрагментів транспортної РНК, ніж сперма мишей, що були на дієті з низьким вмістом жирів. Такі фрагменти РНК можуть діяти як епігенетичні регулятори геному – наприклад, підвищуючи або знижуючи активність певних мітохондріальних генів.

Збільшення активності мітохондрій дає спермі достатньо сил, щоб плисти і досягти яйцеклітини, але додаткові мітохондріальні РНК також передаються від батька до ембріона, змінюючи інформацію, яку ембріон отримує від батька, та завдаючи шкоди його здоров'ю, пояснюють дослідники.

Команда вивчила не лише клітини, а й загальне здоров'я людей та мишей, чиї батьки їли надто багато жирної їжі та мали надмірну вагу.

У близько 30% мишей знайшлися метаболічні порушення. Подальші експерименти показали, що у цих мишей було набагато більше мітохондріальної тРНК від їхніх батьків, ніж у синів батьків-мишей, які перебувають на дієті з низьким вмістом жирів.

Аналіз даних 3 431 дітей показав, що високий індекс маси тіла батька під час зачаття погіршує метаболічне здоров'я дітей.

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