Як харчуватися взимку, щоб не хворіти: 6 важливих продуктів

Перед сезоном застуд важливо зміцнити імунітет, і збалансоване харчування, багате на корисні речовини, є одним із найкращих способів підтримати здоров’я.

У зимовий період організм стає більш уразливим до вірусів та інфекцій, тому важливо піклуватися про його підтримку. Харчування відіграє ключову роль у зміцненні імунітету. Вживання корисних продуктів допоможе вам зберігати здоров’я та енергію протягом усього сезону.

Про це пише Eating Well.

Раціон, який включає добре збалансовані продукти, багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, підтримує імунну систему в оптимальному стані. Завдання не полягає в тому, щоб "посилити" імунітет, а в тому, щоб забезпечити організм усіма необхідними поживними речовинами для підтримання здоров’я та зменшення ризику хвороб. За даними Національного інституту охорони здоров'я, такі нутрієнти сприяють зміцненню імунного захисту, знижують запальні процеси й формують міцний фундамент для гарного самопочуття.

Основні продукти для підтримки імунітету

Цитрусові: Містять високий рівень вітаміну С, який сприяє утворенню імунних клітин і захищає їх від окисного стресу. Також у складі цитрусових є флавоноїди — антиоксиданти, що борються з пошкодженням клітин.

Йогурт: Завдяки пробіотикам підтримує здоров’я кишківника, який є основним місцем розташування імунних клітин. Для найкращого ефекту обирайте натуральні йогурти з "живими і активними культурами".

Часник: Має протимікробні й протизапальні властивості завдяки вмісту аліцину та сірковмісних сполук, які сприяють імунітету й природній детоксикації організму.

Батат (солодка картопля): Джерело бета-каротину, попередника вітаміну А, який важливий для здоров'я шкіри й тканин, що виконують бар'єрну функцію проти інфекцій.

Листова зелень: Містить вітаміни А, С, Е, а також фолієву кислоту, яка допомагає у виробництві клітин і захисті організму. Антиоксиданти в зелені зменшують окисний стрес.

Мигдаль: Багатий на вітамін Е, який захищає клітини від ушкоджень, а також містить корисні жири, що сприяють засвоєнню жиророзчинних вітамінів.

Ці продукти слід включати до щоденного раціону для збереження балансу поживних речовин, підтримки імунної системи та загального зміцнення здоров’я.

Нагадаэмо, щоденне харчування відіграє ключову роль у здоров’ї, тому важливо уникати дієт, що виснажують організм, і обирати збалансований раціон. ТСН.ua виділила п'ять типових помилок тих, хто прагне здорового харчування.

Читайте також: