Як колір волосся впливає на здоров’я і тривалість життя: вражаючі висновки експертів  

Чи дійсно колір наших локонів впливає на те, скільки ми житимемо.

Вчені всього світу неодноразово проводили експерименти, анкетування та дослідження цього питання. Втім, результати суттєво різняться між собою. Якщо у вчених із Великобританії є висновки того, що руді та чорняві мають шанси жити довше. То американські науковці заявляють, що люди, у яких світлий колір волосся, мають більший потенціал до довготривалого життя. Розповідаємо, яких висновків дійшли вчені стосовно того, як колір волосся впливає на тривалість життя.

Як колір волосся впливає на здоров’я і тривалість життя

Учені з Кембриджського університету провели аналіз ДНК у півмільйона людей і зробили вражаючі висновки. У ході дослідження виявлено, що рудоволосі люди можуть жити значно довше, бо їхні генетичні особливості роблять організм стійкішим до вікових захворювань.

Також англійські вчені запевняють, що темноволосі мають високий потенціал до довготривалого життя. І в цьому ключову роль відіграє темний пігмент меланіну. Оскільки він захищає шкіру від УФ-проміння, яке спричиняє захворювання на рак та супутні хвороби.

У свою чергу американські вчені провели анкетування понад 200 тисяч осіб та проаналізували їхні геноми. В ході дослідження було з’ясовано, що у світловолосих людей статеве дозрівання настає пізніше, тому вони мають значно більші шанси досягти старості. Тоді, як ранній пубертат може значно підвищити ризики захворювання серця та розвиток діабету ІІ типу. Тобто, у світловолосих людей значно менше шансів на інфаркт, інсульт і діабет.

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