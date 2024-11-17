Як літнім людям захистити кишківник і шлунок від захворювань: 3 кроки до міцного здоров’я

Ці прості кроки є ключовими для здоров’я шлунково-кишкового тракту у людей похилого віку.

У літніх людей кишківник та шлунок працюють повільніше, тому варто допомагати цим органам, щоб вони могли нормально функціонувати, добре перетравлювати їжу та засвоювати всі поживні речовини. Розповідаємо, які три найважливіші кроки для належного функціонування ШКТ.

Як налагодити належну роботу шлунку та кишківника людям літнього віку

Крок №1. Йдеться насамперед про харчування. Лікарі рекомендують людям літнього віку виключити зі свого раціону солодощі, консерви та вироби з білого борошна. Натомість вживати більше овочів, фруктів, ягід та горіхів.

Йдеться насамперед про харчування. Лікарі рекомендують людям літнього віку виключити зі свого раціону солодощі, консерви та вироби з білого борошна. Натомість вживати більше овочів, фруктів, ягід та горіхів. Крок №2. Медики радять людям за 60 вечеряти не пізніше 18 години. Їжа повинна бути легка та поживна, щоб добре засвоювалася. Не треба їсти ввечері жирні, гострі чи занадто солоні страви. На вечерю найкраще вживати овочеві салати, курку, індичку чи рибу.

Медики радять людям за 60 вечеряти не пізніше 18 години. Їжа повинна бути легка та поживна, щоб добре засвоювалася. Не треба їсти ввечері жирні, гострі чи занадто солоні страви. На вечерю найкраще вживати овочеві салати, курку, індичку чи рибу. Крок №3. Окрім харчування на травлення добре впливають помірні фізичні навантаження. Людям літнього віку рекомендовано після прийому їжі прогулюватися на свіжому повітрі та уникати лежання на дивані.

Медики застерігають, що людям похилого віку необхідно вкрай уважно стежити за спорожненням кишківника, яке має бути регулярним. Якщо із цим виникають якісь проблеми, треба обов’язково звертатися за допомогою до фахівців.

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