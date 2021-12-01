Як людям з ВІЛ-інфекцією захиститися від COVID-19: поради фахівців

Людям з ВІЛ-інфекцією щеплення від COVID-19 є життєво необхідне, наголошують фахівці.

Люди, які живуть із вірусом імунодефіциту людини (ЛЖВ), та ті, хто не приймають антиретровірусну терапію, є вразливими до будь-яких інфекцій. Саме тому люди з ВІЛ мають дотримуватися, крім звичайних протиепідемічних заходів, специфічних.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За інформацією МОЗ, наразі немає досліджень, які б стверджували, що ЛЖВ більш схильні до інфікування коронавірусом. Окремі дослідження вказують, що ризик важкого перебігу COVID-19 знижується за прийому антиретровірусної терапії людиною, яка живе з ВІЛ, пояснюють у міністерстві.

За даними Центрів контролю та профілактики хвороб США (CDC), люди з ВІЛ можуть мати більшу ймовірність важкого перебігу коронавірусної хвороби. За результатми дослідження, вони мають на 78% вищий ризик померти внаслідок ускладнень викликаних COVID-19. Саме тому, наголошують фахівці, щеплення від COVID-19 для них є життєво необхідне.

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Люди з ВІЛ повинні суворо дотримуватися протиепідемічних заходів:

правильно використовувати захисні маски;

тримати соціальну дистанцію;

регулярно мити руки з милом та використовувати антисептик ;

уникати великих скупчень людей.

Серед специфічних порад конкретно для людей із ВІЛ виділяють такі:

консультуватися з лікарем та регулярно приймати антиретровірусні препарати;

створити запасом препаратів для АРТ на наступні 30–90 днів;

вакцинуватись від грипу та пневмококової інфекції, оскільки ці хвороби часто зустрічаються у людей, які живуть із ВІЛ, та небезпечні тяжким перебігом;

зробити щеплення проти COVID-19;

якщо захворіли на COVID-19, не скасовувати самостійно прийом жодних ліків, які вживали раніше.

Важливо, що для людей із ВІЛ, вакцинація проти COVID-19 є безпечною, запевняюьть у МОЗ. "Це підтверджено клінічними дослідженнями вакцин проти COVID-19, до яких були включені люди, які живуть із ВІЛ", - йдеться у повідомленні.

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