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Як людям з ВІЛ-інфекцією захиститися від COVID-19: поради фахівців

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Як людям з ВІЛ-інфекцією захиститися від COVID-19: поради фахівців

Associated Press

Людям з ВІЛ-інфекцією щеплення від COVID-19 є життєво необхідне, наголошують фахівці.

Люди, які живуть із вірусом імунодефіциту людини (ЛЖВ), та ті, хто не приймають антиретровірусну терапію, є вразливими до будь-яких інфекцій. Саме тому люди з ВІЛ мають дотримуватися, крім звичайних протиепідемічних заходів, специфічних. 

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За інформацією МОЗ, наразі немає досліджень, які б стверджували, що ЛЖВ більш схильні до інфікування коронавірусом. Окремі дослідження вказують, що ризик важкого перебігу COVID-19 знижується за прийому антиретровірусної терапії людиною, яка живе з ВІЛ, пояснюють у міністерстві.

За даними Центрів контролю та профілактики хвороб США (CDC), люди з ВІЛ можуть мати більшу ймовірність важкого перебігу коронавірусної хвороби. За результатми дослідження, вони мають на 78% вищий ризик померти внаслідок ускладнень викликаних COVID-19. Саме тому, наголошують фахівці, щеплення від COVID-19 для них є життєво необхідне.

Люди з ВІЛ повинні суворо дотримуватися протиепідемічних заходів:

  • правильно використовувати захисні маски;
  • тримати соціальну дистанцію;
  • регулярно мити руки з милом та використовувати антисептик ;
  • уникати великих скупчень людей.

Серед специфічних порад конкретно для людей із ВІЛ виділяють такі:

  • консультуватися з лікарем та регулярно приймати антиретровірусні препарати;
  • створити запасом препаратів для АРТ на наступні 30–90 днів;
  • вакцинуватись від грипу та пневмококової інфекції, оскільки ці хвороби часто зустрічаються у людей, які живуть із ВІЛ, та небезпечні тяжким перебігом;
  • зробити щеплення проти COVID-19;
  • якщо захворіли на COVID-19, не скасовувати самостійно прийом жодних ліків, які вживали раніше.

Важливо, що для людей із ВІЛ, вакцинація проти COVID-19 є безпечною, запевняюьть у МОЗ. "Це підтверджено клінічними дослідженнями вакцин проти COVID-19, до яких були включені люди, які живуть із ВІЛ", - йдеться у повідомленні. 

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