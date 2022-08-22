Як мама з противниці вакцинацій перетворилася на прихильницю щеплень: історія рівнянки та її дітей

Старшу доньку батьки не вакцинували. Однак після того, як народилися двійнята, рівнянка кардинально змінила свою думку.

Про це пише unicef.ukraine з посиланням на “ЧаРівне.інфо”.

Юлія розповіла свою історію, як із противниці вакцинації вона обернулася на її прихильницю.

“Першу дитину не вакцинувала, бо жахали чутки про наслідки”

"Тоді взагалі ніхто не говорив про вакцинацію. Я не чула про важливість щеплення ні від лікарів, ні з інших джерел. Натомість я постійно чула історії, начебто у «подруги дружини двоюрідного брата дитину після щеплення паралізувало». На той момент я не розбиралася в питаннях вакцинації, не розуміла різниці між ускладненнями й реакцією, взагалі нічого не знала про це. Тому першу дитину ми не вакцинували", - пояснила жінка.

Народження двійні й перша хвороба, що закінчилася зупинкою дихання

"Потім у нас народилася двійня. Було дуже складно: їх двоє, передчасні пологи, які обернулися дихальною недостатністю та мали інші наслідки. Я не мала часу й сил не те щоб розібратися з питаннями вакцинації, а й просто спокійно поїсти. Якось старша донька захворіла: кашель, незначна температура, слабкість, головний біль. Так тривало кілька днів. І тут сталося те, чого я боялася найбільше, — хворіти почали менші. В одного із синів хвороба дала ускладнення — через наслідки передчасних пологів і проблеми, до яких вони призвели, в дитини зупинилося дихання. Він не дихав 14 секунд. Ми потрапили у лікарню, і, напевно, у той момент я вирішила, що маю зробити все, щоб захистити дітей. Це був переломний момент, коли я зрозуміла, що не вакцинувати дітей неправильно", - повідомила українка.

"Після тієї ситуації я почала вивчати питання вакцинації й розпитувати в нашої лікарки про все, що мене турбувало та цікавило. Пам’ятаю, як спеціально готувала запитання про побічні дії вакцин, про які десь чула чи читала раніше. Лікарка детально розповідала мені про кожну хворобу, пояснювала простими словами, що і для чого потрібно. Тоді я зрозуміла одну важливу річ: у разі відмови від вакцинації можна скоріше померти від ускладнень, наприклад, кору і правця, чи бути паралізованим через поліомієліт, ніж мати ускладнення безпосередньо від щеплення", - додала Юлія.

"Так із мами, яка не вакцинувала старшу доньку, я перетворилася на людину, яка тепер пропагує вакцинацію. Я повністю змінила свою думку. І разом із двійнятами щеплення надолужує моя старша донечка. Ми дуже хвилюємося, коли хворіють діти. Проте набагато менше, ніж могли б. Адже знаємо, що вони вакциновані", - резюмувала вона.

Нагадаємо, що в Україні згідно з Національним календарем профілактичних щеплень дитину потрібно вакцинувати від 10 хвороб: це гепатит B, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт і гемофільна інфекція. Усі вакцини сертифіковані та безпечні. Щеплення можна зробити в педіатра.

Вакцину від кору можуть отримати й дорослі. Також їм слід робити ревакцинацію від дифтерії та правця кожних 10 років.

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