Як "пахне" хвороба": 5 запахів тіла, які не варто ігнорувати заради здоров'я

Як може проявлятися хвороба, які запахи тіла можуть бути симптомами хвороб — в матеріалі ТСН.ua

Після виснажливого тренування або салату з цибулею, немає нічого дивного, якщо з'явиться неприємний запаху. У більшості подібних випадків простий душ, дезодорант чи зубна паста легко виправлять ситуацію. Але є ситуації, де такими засобами не обійтися.

Запах тіла часто сигналізує про стан здоров'я. Розповідаємо, на які ж "аромати" потрібно якнайшвидше звернути увагу та звернутися до лікаря.

Солодкий, "фруктовий запах з рота – симптом діабету чи захворювання печінки

Якщо запах з рота стає солодкуватим не після вживання цукерок чи фруктів, а просто так, не варто ставитися до цього легковажно. У такій ситуації краще пройти медичне обстеження, оскільки мова може йти про симптом, що свідчить про проблему з підшлунковою залозою або з печінкою.

Солодкуватий запах з рота може з'явитися внаслідок скорочення вироблення інсуліну клітинами підшлункової залози та відповідним підвищенням у крові вмісту глюкози. Потрапляючи в легеневий кровотік, а потім в альвеоли й бронхи, вона просочує дихання своїм ароматом.

Приблизно той самий механізм запускається при патологіях печінки, пов'язаних зі зловживанням алкоголем. Етиловий спирт, в нормі послідовно перетворюється цим органом на глюкозу, ацетат (оцтову кислоту), а потім вже у вуглекислоту і воду і виводиться із сечею або через систему дихання. У випадках навіть часткового ураження печінкової паренхіми цей цикл обривається на проміжній стадії. При цьому зацукровується сеча та ароматизується дихання.

Причиною солодкого запаху у цих випадках є ацетон, він і є причиною появи фруктового запаху з рота. Тому, якщо ви помітили у себе фруктовий запах із рота разом з втомою, сухістю в роті або болем у животі, негайно зверніться до лікарні.

Смердючі ноги є симптомом грибка стопи

Виною нестерпного аромату від взуття, може бути грибкова інфекція. Зверніть увагу на стопи, якщо шкіра навколо пальців ніг суха і лущиться, на ній з'явилися почервоніння і пухирі, нігтьова пластина змінила колір, деформована, швидше за все, грибок, слід звернутися до дерматолога. Грибок стопи – лише одне з неприємних шкірних захворювань, яким можна швидко заразитися чи заразити інших, яке потребує ретельного лікування

Стілець, що погано пахне — дуже часто симптом непереносності лактози

Коли тонкий кишківник не виробляє достатньо такого ферменту як лактазу, який залучений у розщепленні лактози — цукру, що міститься в молочних продуктах, виникає смердючий запах стільця, здуття живота, специфічний запах газів. Ознаки лактозної недостатності різноманітні — здуття живота, бурчання, біль у животі (кольки), часті рідкі випорожнення кислого запаху. Характерним проявом недостатності лактази є метеоризм, здуття живота, діарея, біль, що виникає через короткий проміжок часу після вживання молочних продуктів, що містять лактозу.

Лактозна непереносність зустрічається досить часто. Отже, якщо ваші гази чи стілець пахнуть особливо погано після вживання молочних продуктів, не зайвим буде записатися на приймання до лікаря, щоб встановити точний діагноз та виключити серйозніші захворювання, такі як хвороба Крона.

Про що сигналізує урина, що погано пахне

Причин специфічного запаху сечі дуже багато. В першу чергу інфекції сечовивідних шляхів, дріжджова інфекція, можуть стати причиною їдкого запаху сечі. Самі\е бактерії можуть бути причиною неприємного запаху. Крім запаху інфекції супроводжують такі симптоми як бажання частіше ходити в туалет, відчуття печіння при сечовипусканні, свербіж, почервоніння тощо. Неприємний запах сечі може бути викликаний Інфекціями, що передаються статевим шляхом, каменями в нирках, цукровим діабетом та навіть прийманням певних ліків.

Отже, якщо ви помітили, що ваша сеча пахне підозріло, зверніться до свого лікаря, який проведе необхідні аналізи та визначить причину виникнення їдкого запаху.

Неприємний запах з роту — причин багато

Запах із рота називають галітозом. Найчастіше він виникає внаслідок розмноження бактерій у ротовій порожнині. Причинами неприємного запаху можуть бути:

Стоматити, карієс, гінгівіти, тобто запалення ясен.

Гайморит або інші запалення в носовій порожнині через які людина може спати з відкритим ротом. Слизова оболонка через це пересихає і в ній ростуть бактерії, які спричиняють неприємний запах.

Ангіна та хронічний тонзиліт, тобто ураження мигдаликів.

Поганий догляд за зубами, залишки їжі й зубний наліт може викликати специфічний запах.

Захворювання шлунково-кишкового тракту.

Є декілька різновидів неприємного запаху – солодкий, кислий, запах ацетону, кожен із них вказує на певну проблему. Солодкий запах, як правило, свідчить про патологію печінки чи гепатит, кислий може бути спричинений підвищеною кислотністю в шлунково-кишковому тракті. запах ацетону зазвичай означає наявність цукрового діабету. Такий запах також може виникнути через зневоднення, порушення харчування й захворювання шлунково-кишкового тракту. Важливо вчасно звернутися до лікаря, щоб діагностувати хворобу та почати її лікування.

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