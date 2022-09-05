Як налагодити тандемне грудне годування: прості поради

Про це пише UNICEF Ukraine.

Це звичайний, здоровий і безпечний варіант для малюків.

Якщо ви вагітні та вагітність протікає нормально, ви можете продовжувати годувати грудьми. Коли маля народиться, не потрібно припиняти годувати грудьми старшого братика або сестричку.

Тандемне вигодовування допомагає збільшити кількість грудного молока. Чим більше молока споживають ваші діти, тим більше його виробляють груди. Таким чином можна нагодувати більше ніж одну дитину.

Пам’ятайте: грудне молоко є найкращою їжею та напоєм для немовляти протягом перших шести місяців життя. При цьому, годувати грудьми можна до 2 років і довше. Крім того, грудне вигодовування — це чудовий спосіб заспокоїти дітей і побудувати з ними міцний зв’язок.

У період грудного вигодовування не забувайте про власне самопочуття. Переконайтеся, що ви достатньо харчуєтесь, відпочиваєте і отримуєте необхідну підтримку від рідних.

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Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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