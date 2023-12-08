Як назавжди позбутися сивини: вчені розкрили спосіб, щоб повернути вік назад

Напевно кожен із нас чув вислів про те, що «від нервів волосся аж посивіло». У 2021 році вчені таки змогли дослідити правдивість цього твердження. Нарешті це питання висвітлене, і ми можемо дізнатися, чи правда, що після важкої життєвої ситуації сивіє волосся. Розповідаємо, як стрес впливає на появу сивини і чи дійсно її можна позбутися назавжди, посилаючись на ScienceAlert.

Чому сивіє волосся

Це відбувається через те, що з віком пігменти клітин у волосяних фолікулах, які відповідають за колір волосся, відмирають. Тому зменшується кількість меланіну – речовини, що надає волоссю певного кольору. І схоже, що стрес також може відігравати не останню роль у цьому процесові.

Такий зв’язок вчені досліджували на мишах, оскільки довести його на людях було досить складно. А вже у новому дослідженні 2021 року взяли участь чотирнадцять добровольців віком від 9 до 65 років. Їх було відібрано по сивому волоссю, для цього вченим знадобилося 2,5 роки.

Науковці застосовували для дослідження спеціалізовану техніку сканування з надвисокою роздільною здатністю, аби добре проаналізувати волосся піддослідних. У процесі було виявлено різні відтінки сивини, що показує те, що втрата пігменту відбувається з різним ступенем інтенсивності.

Як відновити колір сивого волосся: дослідження вчених

Учасники дослідження вели свої «щоденники стресу», де упродовж року записували події, що викликали у них напругу. Науковці, порівнюючи ці записи, віднайшли закономірність у змінах кольору волосся. У деяких людей колір волосся повертався тоді, коли вони переставали нервувати. Наприклад, в одного учасника волосся стало темнішим, коли він був у відпустці.

Також учені виявили зв’язок між білим волоссям та підвищеним вмістом білків, що пов’язані з мітохондріями. Це такі крихітні енергетичні центри у клітинах організму. Це підтвердило гіпотезу вчених про те, що стрес впливає не лише на енергоспоживання та обмін речовин в організмі, а й має вплив на колір волосся.

Коли первісний колір волосся вже неможливо відновити

Хоча дослідження показало, що колір волосся може повернутися в деяких випадках, це зовсім не значить, що сиве волосся зникне, особливо з віком. Оскільки вчені довели, що існує біологічна вікова межа, коли пасма починають сивіти безповоротно. А стрес може запустити цей процес значно раніше.

Втім, зменшення стресу у тих, хто сивіє багато років поспіль, не поверне колір волосся. Тому не варто чекати, що довготривала відпустка стане молодильним яблуком для сивини. Бо це дослідження в першу чергу було спрямоване на те, щоб зрозуміти складні способи реагування людського організму на стрес та процеси старіння.

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