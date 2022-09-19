Як не можна лікувати ГРВІ - розповіла лікар педіатр

Щоб не нашкодити самолікуванням, при перших ознаках ГРВІ краще звернутися за професійною допомогою та дотримуватись порад лікаря

Педіатр Світлана Веретенко розповіла що не потрібно робити при ГРВІ

Лікар не рекомендує одразу використовувати антибіотики та ось чому

При деяких вірусних інфекціях температура може підійматись навіть вище 40 градусів. Це звичайно лякає хворих і вони починають застосовувати антибіотики. Але антибіотики не діють на віруси, їх не можна використовувати лише для профілактики ускладнень ("щоб не опустилося", "щоб не було пневмонії"). Якщо при першій підозрі, що раптом може бути ускладнення використовувати антибіотики це може спровокувати розвиток резистентності (стійкості) до бактерій. Тому антибіотики потрібні вживати лише у випадку підтвердженої бактеріальної інфекції, за призначенням та за рецептом лікаря.

Не варто використовувати противірусні препарати

За словами педіатрині ефективність противірусних препаратів не доведена. Вірусів є дуже багато, і вони швидко мутують, тому противірусні препарати зазвичай неефективні, що підтверджують численні наукові дослідження. Винятком є деякі препарати щодо вірусу грипу, не ГРВІ, а саме підтвердженого вірусу грипу на ранніх стадіях захворювання, препарати для лікування деяких штамів герпесу та гепатиту. Для призначення цих препаратів є чіткі покази.

Гомеопатичні препарати використовувати не варто

Світлана Веретенко піддає сумнів основний принцип гомеопатії, що "подібне лікується подібним" та що мізерні дози діючої речовини, які в ній застосовуються здатні вплинути на організм. Ефект від гомеопатії, на її думку — це ефект плацебо, крім того, це й обтяжливо для вашого гаманця. Не підтверджені ефективність використання фітопрепаратів, ефірних олій — до того ж вони можуть викликати алергічні реакції та бронхоспазм.

Не використовувати сиропи від кашлю у дітей до 5-6 років

В складі більшості сиропів від кашлю муколітики — речовини, які розріджують мокротиння, таким чином збільшують його кількість. Діти до 5-6 років мають слабкий кашльовий поштовх, їм складно відкашляти слиз. Тому використання сиропів від кашлю в ранньому віці можуть погіршити ситуацію. А для дітей до року використання муколітиків вкрай небезпечно.

Лікар не радить використовувати "складні" краплі в ніс

Мається на увазі краплі з антибіотиком. Так само як і звичайні антибіотики, використання їх без призначення сприяє розвитку антибіотикорезистентності.

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