Як не набрати вагу жінкам після 40: прості рекомендації, які врятують від зайвих кілограмів

Якщо дотримуватися цих простих порад, можна не турбуватися за стрункість своєї фігури.

Після сорока років у жіночому організмі починається період гормональних змін. Сповільнюються процеси обміну речовин, тому можуть з’являтися проблеми із зайвою вагою. Для того, щоб розігнати метаболізм, лікарі рекомендують збільшити фізичну активність, унормувати свій сон і ввести до раціону білкові продукти. Розповідаємо, що треба робити, щоб тримати свою фігуру та здоров’я в межах норми після сорока.

Як не набрати зайву вагу жінкам після 40: поради лікарів

Фізичні вправи. Помірна щоденна фізична активність сприятиме процесам спалювання зайвих калорій та нарощенню м’язової тканини навіть тоді, коли ви будете відпочивати. Це можуть бути різноманітні вправи, прогулянки на свіжому повітрі, катання на велосипеді та кардіо-навантаження.

Помірна щоденна фізична активність сприятиме процесам спалювання зайвих калорій та нарощенню м’язової тканини навіть тоді, коли ви будете відпочивати. Це можуть бути різноманітні вправи, прогулянки на свіжому повітрі, катання на велосипеді та кардіо-навантаження. Збалансований сніданок. Дієтологи рекомендують їсти вранці білкові та цільнозернові продукти, овочі, фрукти й листкові зелені салати. Така їжа добре насичуватиме, заряджатиме енергією на тривалий проміжок часу і не відкладатиметься зайвими кілограмами на талії. А ще ці продукти добре розганяють обмінні процеси в організмі. Найбільше білка міститься в курятині, індичці, рибі, субпродуктах, морепродуктах, яйцях, квасолі та горіхах.

Дієтологи рекомендують їсти вранці білкові та цільнозернові продукти, овочі, фрукти й листкові зелені салати. Така їжа добре насичуватиме, заряджатиме енергією на тривалий проміжок часу і не відкладатиметься зайвими кілограмами на талії. А ще ці продукти добре розганяють обмінні процеси в організмі. Найбільше білка міститься в курятині, індичці, рибі, субпродуктах, морепродуктах, яйцях, квасолі та горіхах. Контроль рівня стресу. Постійні напруження та стрес уповільнюють метаболізм, що провокує набір зайвих кілограмів. Тому лікарі рекомендують жінкам після 40 років уникати стресових ситуацій, бо це негативно впливатиме не лише на фігуру, а й на загальний стан здоров’я. Психологи рекомендують частіше займатися медитаціями, більше гуляти на природі й мати приємні хобі, які б надихали та наповнювали щастям.

Постійні напруження та стрес уповільнюють метаболізм, що провокує набір зайвих кілограмів. Тому лікарі рекомендують жінкам після 40 років уникати стресових ситуацій, бо це негативно впливатиме не лише на фігуру, а й на загальний стан здоров’я. Психологи рекомендують частіше займатися медитаціями, більше гуляти на природі й мати приємні хобі, які б надихали та наповнювали щастям. Якісний сон. Після сорока вкрай важливо дотримуватися режиму сну, бо його недостатність може змінити харчові звички та спровокувати потяг до жирної висококалорійної їжі. Тому варто добре висипатися, щоб підтримувати належну роботу обмінних процесів в організмі.

Після сорока вкрай важливо дотримуватися режиму сну, бо його недостатність може змінити харчові звички та спровокувати потяг до жирної висококалорійної їжі. Тому варто добре висипатися, щоб підтримувати належну роботу обмінних процесів в організмі. Регулярні перекуси. Не слід ігнорувати перекусами між основними прийомами їжі. Таким чином можна уникнути переїдання і підтримувати нормальний рівень цукру в крові.

Не слід ігнорувати перекусами між основними прийомами їжі. Таким чином можна уникнути переїдання і підтримувати нормальний рівень цукру в крові. Контроль калорій. Щоб розрахувати необхідну кількість калорій, яку треба споживати, варто звертатися до спеціалістів. Лікарі-дієтологи допоможуть визначити індивідуальну потребу калорій для вашого організму, що допоможе тримати вагу в межах норми.

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