Як не набрати зайві кілограми на новорічні свята: ці поради врятують вашу фігуру

Під час новорічних свят людина може "наїсти" декілька зайвих кілограмів.

Зима традиційно є святковим періодом, коли люди починають часто вживати смачні страви та солодощі. Але разом з кулінарними насолодами приходять і зайві кілограми, які потім доводиться "спалювати" місяцями.

Як не переїдати під час свят – читайте в матеріалі.

Збалансована тарілка

Надавайте перевагу їжі, яка має багато поживних речовин. Наприклад, завдяки нежирним білкам, різнокольоровим овочам і цільнозерновим продуктам можна смачно та повноцінно харчуватися навіть під час свят.

Помірно споживайте напої

Багато калорій можна вжити також у рідкій формі, а тому помірне вживання різних напоїв теж має сенс, якщо ви піклуєтеся про свою фігуру. Часто святкові напої мають цукор і калорії, які швидко накопичуються.

Оберіть меншу порцію чи низькокалорійну альтернативу, які теж подарують вам задоволення, але не додадуть зайвих калорій.

Варта пам'ятати: вино, шампанське, коктейлі, солодкі соки – все це приховані "калорійні бомби". Часто саме вони додають вагу, навіть якщо з їжею ви були обережними.

Їжте повільно та контролюйте порції

Травлення починається в роті, тому не забувайте добре пережовувати їжу. Намагайтеся жувати від 20 до 25 разів за укус. Це дасть сигнал мозку, що їжа надходить до шлунку.

Однак завдяки свідомому контролю порцій можна повноцінно насолодитися улюбленими смаколиками, не пошкодувавши про це після свят.

Більше рухайтеся

Рух – це останнє, про що згадуємо під час свят. Після ситної вечері всі переходять на диван до телевізора. Мінімум руху, максимум калорій – ідеальний рецепт для набору ваги.

Рішення: заплануйте хоча б короткі прогулянки.

Нагадаємо, у світі набирає популярність дієта SIRT, яка дозволяє швидко скинути вагу. Більше про це читайте в новині.

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