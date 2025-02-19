Як нігті показують, скільки ви проживете: відповідь генетика

Від давніх часів до сьогодення люди шукають рецепт вічної молодості. Сучасні науковці активно досліджують генетичні, харчові та екологічні фактори, сподіваючись розкрити секрети довголіття. Серед них і доктор Девід Сінклер – легенда у світі генетики, відомий своїми дослідженнями того, чому ми старіємо і як можна сповільнити цей процес. Він викладає біологію старіння та трансляційну медицину в Гарвардській медичній школі від 1999 року, тож, безумовно, знає все про старіння.

55-річний австралійський академік виявив, що ви можете дізнатися, скільки пального залишилося у вашому баку, просто спостерігаючи за своїми нігтями, пише LADbible.

"Швидкість росту нігтів – це дійсно хороший показник того, наскільки ви старієте або не старієте", - сказав доктор Сінклер нещодавно під час одного з епізодів свого подкасту Lifespan. "Щоразу, коли мені доводиться стригти нігті, я думаю: "Як давно я їх стриг?".

Він пояснив, що здоров'я нігтів може багато розповісти про швидкість, з якою організм генерує нові, здорові клітини – і чим швидше це відбувається, тим краще.

За словами доктора Сінклера, швидка зміна клітин означає, що ви маєте молодший біологічний вік, оскільки в міру дорослішання цей процес сповільнюється.

"Усе це народилося з дослідження 1979 року, в якому вони приклеювали ці маленькі вимірювальні стрічки на нігті людей і вимірювали їх протягом багатьох років", - каже експерт.

Дослідження показало, що щотижнева швидкість росту нігтів зменшувалася приблизно на 0,5% щороку після того, як учасникам виповнювалося 30 років.

"І насправді, спостерігаючи за тисячами людей, ми тепер точно знаємо, що швидкість росту нігтів зменшується приблизно на піввідсотка на рік", - поділився експерт. "Якщо виміряти цей показник, то це дійсно хороший індикатор того, скільки вам років біологічно".

По суті, наука припускає, що якщо ваші нігті все ще ростуть швидко порівняно з іншими людьми вашого віку, ви, ймовірно, старієте повільніше, ніж вони.

За словами докторки Мішель Генрі, засновниці клініки шкірної та естетичної хірургії Мангеттена, з віком організм виробляє менше кератину, через що нігті стають більш крихкими. Раніше вона розповіла про це в інтерв'ю Huff Post: "З віком наш організм починає виробляти менше природних білків, які містяться в нігтях, що може призвести до того, що нігті стають більш ламкими, сухими і схильними до ламання. Ці кератинові білки також містяться у волосяних фолікулах, тому з віком ми також можемо спостерігати зміну текстури волосся".

Нагадаємо, найстаріша жінка Іспанії розсекретила ранкову рутину. Стало відомо, що робить 111-річна довгожителька.

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