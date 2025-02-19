Як нігті показують, скільки ви проживете: відповідь генетика

Доктор Девід Сінклер пояснив, чому слід стежити за ростом нігтів.
Від давніх часів до сьогодення люди шукають рецепт вічної молодості. Сучасні науковці активно досліджують генетичні, харчові та екологічні фактори, сподіваючись розкрити секрети довголіття. Серед них і доктор Девід Сінклер – легенда у світі генетики, відомий своїми дослідженнями того, чому ми старіємо і як можна сповільнити цей процес. Він викладає біологію старіння та трансляційну медицину в Гарвардській медичній школі від 1999 року, тож, безумовно, знає все про старіння.
55-річний австралійський академік виявив, що ви можете дізнатися, скільки пального залишилося у вашому баку, просто спостерігаючи за своїми нігтями, пише LADbible.
"Швидкість росту нігтів – це дійсно хороший показник того, наскільки ви старієте або не старієте", - сказав доктор Сінклер нещодавно під час одного з епізодів свого подкасту Lifespan. "Щоразу, коли мені доводиться стригти нігті, я думаю: "Як давно я їх стриг?".
Він пояснив, що здоров'я нігтів може багато розповісти про швидкість, з якою організм генерує нові, здорові клітини – і чим швидше це відбувається, тим краще.
За словами доктора Сінклера, швидка зміна клітин означає, що ви маєте молодший біологічний вік, оскільки в міру дорослішання цей процес сповільнюється.
"Усе це народилося з дослідження 1979 року, в якому вони приклеювали ці маленькі вимірювальні стрічки на нігті людей і вимірювали їх протягом багатьох років", - каже експерт.
Дослідження показало, що щотижнева швидкість росту нігтів зменшувалася приблизно на 0,5% щороку після того, як учасникам виповнювалося 30 років.
"І насправді, спостерігаючи за тисячами людей, ми тепер точно знаємо, що швидкість росту нігтів зменшується приблизно на піввідсотка на рік", - поділився експерт. "Якщо виміряти цей показник, то це дійсно хороший індикатор того, скільки вам років біологічно".
По суті, наука припускає, що якщо ваші нігті все ще ростуть швидко порівняно з іншими людьми вашого віку, ви, ймовірно, старієте повільніше, ніж вони.
За словами докторки Мішель Генрі, засновниці клініки шкірної та естетичної хірургії Мангеттена, з віком організм виробляє менше кератину, через що нігті стають більш крихкими. Раніше вона розповіла про це в інтерв'ю Huff Post: "З віком наш організм починає виробляти менше природних білків, які містяться в нігтях, що може призвести до того, що нігті стають більш ламкими, сухими і схильними до ламання. Ці кератинові білки також містяться у волосяних фолікулах, тому з віком ми також можемо спостерігати зміну текстури волосся".
Нагадаємо, найстаріша жінка Іспанії розсекретила ранкову рутину. Стало відомо, що робить 111-річна довгожителька.
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