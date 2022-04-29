Як отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном: у МОЗ пояснили

Міністерство охорони здоров’я зібрало інформацію про те, як вимушеним переселенцям з України отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном.
Верифікована інформація з українських та міжнародних джерел щодо медичного обслуговування в європейських країнах, які прихистили найбільше українців, доступна на сайті МОЗ за цим посиланням.
Про це МОЗ повідомляє у своєму Фейсбуці.
Наразі на сайті міністерства можна біженці з України можуть знайти інформацію про те, як отримати меддопомогу в Польщі, Словаччині, Німеччині, Франції, Чехії, Румунії, Словенії та Молдові. Однак цей список країн постійно доповнюється.
МОЗ зазначає, що за посиланням можна знайти:
- верифіковані контакти медичних закладів;
- перелік послуг, що доступні вимушеним переселенцям безоплатно;
- інформацію про те, де отримати консультації лікаря українською мовою;
- як оформити рецепт на ліки та багато іншого.
Нагадаємо, дитяча лікарка Лідія Бабич надає перелік препаратів для дорослих і малих, кому довелося виїхати з рідної домівки.
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