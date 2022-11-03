Як отримати безкоштовну психіатричну допомогу ветеранам

Турбота про психічний стан – не менш важлива, ніж про фізичний.

Пережиті події війни залишають свій відбиток і можуть призвести до негативних змін у психічному стані людини, якщо вчасно не звернутися по допомогу.

Національна служба здоров’я України та Мінветеранів надали інформацію, як отримати безкоштовну медичну допомогу психіатра ветеранам.

Тож для консультації психіатра, отримання ліків в разі розладів психіки та поведінки, а також амбулаторної і стаціонарної терапії в разі потреби спершу потрібно звернутися до сімейного лікаря, з яким підписана декларація, або до будь-якого лікаря первинної допомоги за місцем перебування. Він оцінить стан та за потреби випише направлення до психіатра.

Однак звернутися до психіатра, який надає послуги за амбулаторним пакетом, напряму теж можливо.

Направлення до психіатра не потрібне. Адресу найближчого закладу, який має договір з НСЗУ за амбулаторним пакетом, підкажуть в контакт-центрі за номером 16-77.

Якщо психіатр діагностує розлади психіки та поведінки, він призначить ліки, які входять до програми “Доступні ліки”. Препарати за цією програмою можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою в будь-якій аптеці, яка уклала договір з НСЗУ. (https://cutt.ly/ENjHbUI)

Лікування у стаціонарі також безоплатне і покривається Програмою медгарантій. Направлення лікаря для цього необовʼязкове. Підставою для безоплатної стаціонарної психіатричної допомоги є, зокрема, самозвернення, доставлення бригадою швидкої чи направлення від лікаря.

НСЗУ оплачує медичним закладам необхідні для пацієнтів препарати, консультації та дослідження, а також супровід лікарів і медсестер.

"Якщо у пацієнта немає гострого перебігу хвороби – він може отримувати психіатричну допомогу вдома або за місцем свого перебування. Така допомога передбачена пакетом "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами", – додають фахівці.

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Направлення на отримання допомоги від команди можна отримати у лікаря-психіатра або в сімейного лікаря.

Безоплатними для пацієнтів будуть такі медичні послуги:

психіатричний огляд та допомога;

індивідуальний план лікування й реабілітації;

проведення необхідних психодіагностичних тестів у динаміці;

контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Нагадаємо, в Україні провели масштабне дослідження психологічного стану людей під час війни.

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