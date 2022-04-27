Як отримати медичну допомогу сімейного лікаря, терапевта або педіатра внутрішнім переселенцям

Під час воєнних дій як і раніше точкою входу до більшості медичних послуг є лікар первинки.

Якщо ви переїхали в інший населений пункт, радимо у будь-якому разі тримати зв’язок з вашим сімейним лікарем терапевтом або педіатром, якщо це можливо.

Навіть дистанційно лікар може допомогти у вирішенні багатьох питань, пов’язаних із здоров’ям, передає Національна служба здоров'я України.

Тож, чим саме вам допоможе лікар

Якщо зв’язку з вашим лікарем немає, то знайдіть іншого лікаря – укладати нову декларацію не потрібно.

В такому разі потрібно звернутись до найближчого медичного закладу, який надає первинну медичну допомогу. Підказати номер телефону та адресу найближчого закладу первинки зможе контакт-центр НСЗУ. Телефонуйте за номером 16-77 у робочі дні з 9 до 18.00.

Під час воєнних дій лікарі первинної медичної допомоги мають вести облік переміщених пацієнтів за спеціально визначеною формою. У формі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові пацієнта, дата народження, ліки, які приймає пацієнт із зазначенням дозування, а також дані про сімейного лікаря, з яким укладена декларація.

Нагадаємо, що у лікаря, який надає первинну медичну допомогу можна отримати такі послуги:

Динамічне спостереження за станом здоров'я, діагностику та лікування захворювань, консультації щодо здорового способу життя;

Базові тести та аналізи (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у крові, загальний аналіз холестерину, тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19, тропонін);

Направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження;

Паліативну допомогу;

Рецепти на “Доступні ліки”, а також інсулін, якщо це повторний рецепт;

Щеплення відповідно до календаря вакцинації.

Також нагадуємо, що під час воєнних дій важливо зробити щеплення проти правця. Адже захворювання може розвинутися через травмування шкіри та поранення, ризик яких є високим в умовах воєнного стану. Для дорослих інтервал між ревакцинаціями становить 10 років. Тож перевірте дату останнього щеплення у себе та своїх рідних та своєчасно подбайте про вакцинацію. Це - безоплатно.

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