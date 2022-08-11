Як отримати медичну допомогу в Чехії українцям із тимчасовим захистом

Як українці, котрі виїхали в Чехію, рятуючись від війни, можуть отримати медичну допомогу в цій країні?

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають право на такі самі безоплатні послуги в рамках державної програми медичного страхування, як і у громадян Чехії.

Про це повідомляє МОЗ із посиланням на правила державного страхування в Чехії.

Держстрахування покриває майже всі медичні випадки, а також частково або повністю витрати на ліки. Тому для тимчасово переселених осіб, які не мають роботи, медичне обслуговування є безкоштовним – гроші за нього сплачує чеська держава.

МОЗ

Тимчасово переміщені українці можуть підпадати під категорію громадян, які не сплачують регулюючі збори, що призначені для того, аби пацієнти не перевантажували систему охорони здоров'я без зайвої потреби.

За інформацією фахівців, оформити страховку слід після отримання тимчасового захисту у Регіональних центрах допомоги Україні або державних страхових компаній.

Перші 150 днів перебування в Чехії з візою тимчасово переміщеної особи медичне страхування для українців оплачує держава.

Після 150 днів умови змінюються. Передусім зміни стосуються громадян у віці 18-64 роки. За замовчанням для такої категорії медичне страхування для цієї категорії стає платним.

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Українці, які приїхали до Чехії, але не оформили тимчасовий захист, можуть отримати безоплатну медичну допомогу у лікарів-волонтерів, перелік яких є на сайті www.lekariproukrajinu. Серед них є лікарі, які розмовляють українською або російською мовами.

Безкоштовну невідкладну медичну допомогу українцям із тимчасовим захистом можна отримати й без страховки в державних лікарнях Чехії.

Перелік та контакти таких закладів зазначені на сайті Міністерства охорони здоровʼя Чехії.

Додамо, що інформаційна лінія Міністерства охорони здоров'я для українців працює за телефоном: +420226201221. Оператори володіють українською.

Нагадаємо, Федеральна рада Німеччини оприлюднила інформацію щодо нових правил перебування в країні громадян України. Зміни набувають чинності від 1 вересня 2022 року.

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