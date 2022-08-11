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Як отримати медичну допомогу в Чехії українцям із тимчасовим захистом

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Як отримати медичну допомогу в Чехії українцям із тимчасовим захистом

Як українці, котрі виїхали в Чехію, рятуючись від війни, можуть отримати медичну допомогу в цій країні?

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають право на такі самі безоплатні послуги в рамках державної програми медичного страхування, як і у громадян Чехії.

Про це повідомляє МОЗ із посиланням на правила державного страхування в Чехії.

Держстрахування покриває майже всі медичні випадки, а також частково або повністю витрати на ліки. Тому для тимчасово переселених осіб, які не мають роботи, медичне обслуговування є безкоштовним – гроші за нього сплачує чеська держава. 

МОЗ / ©
МОЗ

Тимчасово переміщені українці можуть підпадати під категорію громадян, які не сплачують регулюючі збори, що призначені для того, аби пацієнти не перевантажували систему охорони здоров'я без зайвої потреби.

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За інформацією фахівців, оформити страховку слід після отримання тимчасового захисту у Регіональних центрах допомоги Україні або державних страхових компаній.

Перші 150 днів перебування в Чехії з візою тимчасово переміщеної особи медичне страхування для українців оплачує держава.

Після 150 днів умови змінюються. Передусім зміни стосуються громадян у віці 18-64 роки. За замовчанням для такої категорії медичне страхування для цієї категорії стає платним. 

Українці, які приїхали до Чехії, але не оформили тимчасовий захист, можуть отримати безоплатну медичну допомогу у лікарів-волонтерів, перелік яких є на сайті www.lekariproukrajinu. Серед них є лікарі, які розмовляють українською або російською мовами.

Безкоштовну невідкладну медичну допомогу українцям із тимчасовим захистом можна отримати й без страховки в державних лікарнях Чехії.

Перелік та контакти таких закладів зазначені на сайті Міністерства охорони здоровʼя Чехії. 

Додамо, що інформаційна лінія Міністерства охорони здоров'я для українців працює за телефоном: +420226201221. Оператори володіють українською.

Нагадаємо, Федеральна рада Німеччини оприлюднила інформацію щодо нових правил перебування в країні громадян України. Зміни набувають чинності від 1 вересня 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
370
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