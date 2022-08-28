Як отримати потрібне направлення від лікаря: відповіді на 5 найпоширеніших запитань пацієнтів

Щоб отримати більшість медичних послуг в Україні безкоштовно потрібне направлення від лікаря.

Відповідаємо на п'ять поширених питань про направлення до вузьких спеціалістів та безкоштовні процедури.

Фахівці Національної служби здоров'я України надали розʼяснення.

Які лікарі можуть виписувати направлення? Чи тільки сімейний лікар?

Направлення можуть виписувати як лікарі первинної допомоги, так і вузькі спеціалісти.

Технічна можливість створити електронне направлення є у всіх лікарів, що працюють в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Направлення виписує той лікар, який вважає за необхідне призначити пацієнту певні дослідження, процедури або консультації для оцінки стану здоровʼя або призначення лікування.

Як правило, сімейний лікар виписує направлення на консультації до вузьких спеціалістів або на дослідження. Якщо вузький спеціаліст вважає за доцільним спрямувати пацієнта на додаткові дослідження або консультації, він має сам виписати йому направлення.

При цьому для того щоб отримати послугу за направленням в межах Програми медичних гарантій пацієнт має звернутися з ним до закладів, які уклали договори з НСЗУ.

Лікар призначив кілька досліджень або консультації, а на телефон прийшло тільки одне направлення. Чому так?

При створенні направлення в електронній системі охорони здоровʼя лікар вказує медичну послугу, яку потрібно надати пацієнту. Це може бути як одна послуга, так і група послуг, якщо вони стосуються однієї проблеми. Наприклад, консультація та дослідження, або декілька процедур.

Таке направлення буде груповим, але все одно матиме один номер. Це 16-значний код, що складається з цифр та літер.

Саме цей номер отримує пацієнт на свій телефон у вигляді повідомлення. Його потрібно надавати під час кожного візиту до спеціалістів, доки не пацієнт не отримає всі зазначені в направленні послуги.

Хто бачить направлення пацієнта в електронній системі?

Направлення можуть побачити тільки ті лікарі, які зареєстровані та авторизовані в Електронній системі охорони здоровʼя.

Направлення конкретного пацієнта може бачити лікар, який його створив, а також лікар, який його виконав, тобто закрив. Винятком є направлення на лабораторну діагностику, яке може закрити не тільки лікар, який його виконав, а й середній медичний персонал закладу, де проводилась лабораторна діагностика.

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Також слід пам'ятати, що сімейний лікар пацієнта має доступ до його медичної історії, у тому числі до виписаних і погашених направлень.

Чи потрібно отримувати направлення до вузького спеціаліста кожного разу?

Направлення до лікаря, у якого спостерігається пацієнт, не потрібно.

Якщо пацієнт з інших причин звертається до іншого закладу, він має заново отримати направлення у сімейного лікаря або лікаря, який його направив. Інакше послуга може бути платна. Платити потрібно офіційно в касу медичного закладу за затвердженими тарифами.

Нагадуємо, що направлення не потрібне також до сімейного лікаря, педіатра, психіатра, фтизіатра, стоматолога, нарколога, гінеколога. А також якщо пацієнт перебуває у невідкладному стані. Адже екстрена медична допомога надається без направлення.

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Чи може лікар виписувати паперові направлення?

На час дії воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові направлення. Це зроблене для того, щоб якщо у лікаря через певні обставини (наприклад, такі як відсутність інтернету або електроживлення) немає доступу до електронної системи охорони здоровʼя, він би все одно мав можливість направити пацієнта на необхідні медичні послуги.

Заклади, які уклали договори з НСЗУ, зобовʼязані на час дії воєнного стану приймати пацієнтів з паперовими направленнями так само як і з електронними.

Пацієнти з паперовими направленнями мають право отримати безоплатно передбачені Програмою медичних гарантій медичні послуги.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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