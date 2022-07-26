Як отримати рецепт на ліки проти розладів психіки та епілепсії у сімейного лікаря

Щоб лікар первинної медичної допомоги міг виписати такий рецепт, у пацієнта має бути створений та внесений до електронної системи охорони здоров’я план лікування.

Відтепер рецепт на препарати проти психічних розладів та епілепсії може виписати сімейний лікар.

Національна служба здоровʼя України повідомляє подробиці.

Передусім, психіатр або невролог складають план лікування.

У плані лікуванні медики вказують діагноз та призначені пацієнту ліки. На основі цих даних лікар первинної допомоги, з яким у пацієнта укладена декларація, виписує рецепт.

Якщо у пацієнта немає можливості відвідати сімейного лікаря, щоб отримати рецепт, він може попросити виписати рецепт віддалено. Лікар зможе це зробити, якщо має доступ до електронної системи охорони здоров'я. Рецепт надійде як смс-повідомлення на телефон.

Якщо пацієнт переїхав через воєнні дії, він може звернутися до будь-якого лікаря первинної допомоги навіть без укладання декларації.

Якщо пацієнт прийшов на прийом, а в медзакладі немає електроенергії, Інтернету або доступу до електронної системи охорони здоровʼя, лікар випише йому паперовий рецепт, а в аптеці його погасять.

У межах програми реімбурсації пацієнтам доступні безоплатно або з невеликою доплатою 30 препаратів проти розладів психіки (таких як шизофренія, шизотипові стани, розлади настрою, невротичні та пов'язані зі стресом розлади), а також 27 препаратів проти епілепсії.

Надаємо перелік препаратів.

Знайти адресу найближчої аптеки, яка відпускає ліки проти розладів психіки й поведінки та епілепсії, можна в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77. Також такі аптеки мають наліпки на дверях.

Перед візитом до аптеки варто зателефонувати туди та запитати, чи є в наявності необхідні препарати.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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